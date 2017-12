Alcoolemie de 2,20 g la mie = arest

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis, ieri, un mandat de arestare preventivă pentru 15 zile pe numele unui bărbat de 49 de ani, din Constanţa, acuzat că s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident rutier. Poliţiştii de la Rutieră spun că Daniel Butoi a condus, luni seară, un autoturism pe Şoseaua Mangaliei, din Constanţa. La un moment dat, au stabilit anchetatorii, acesta a încercat să vireze la stânga fără să se asigure şi a acroşat două maşini. Din fericire, coliziunea în lanţ nu s-a soldat cu victime. Poliţiştii de la Rutieră care au ajuns la locul impactului l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde i s-au recoltat probe biologice. „Rezultatele primite de la Serviciul de Medicină Legală Constanţa arată că şoferul avea o alcoolemie de 2,20 grame la mie. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că şoferul avea permisul de conducere suspendat din luna mai a acestui an pentru infracţiunea de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta provocase la acea dată o altă tamponare, după ce se urcase la volan sub influenţa alcoolului. În octombrie, dosarul respectiv fusese înaintat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunerea de trimitere în judecată. Mai mult, bărbatul a mai fost amendat de câteva ori pentru conducere sub influenţa alcoolului”, a declarat pentru cotidianul „Telegraf” cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Pe numele şoferului a fost emisă, luni seară, o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore. Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au cerut instanţei arestarea preventivă a suspectului.