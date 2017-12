Alcoolul care ucide

Peste o sută de persoane au murit intoxicate în India, după ce au consumat băuturi alcoolice de contrabandă. Acesta nu este primul incident de acest tip din ţară, contrabanda cu alcool fiind o infracţiune extrem de populară la indieni. ”Am cumpărat două sticle de jumătate de litru, pentru zece rupii şi am consumat din băutură înainte de cină. După miezul-nopţii am simţit o durere puternică în gât, după care am început să vomit”, a povestit un indian de 35 de ani de pe patul de spital. Majoritatea victimelor fac parte din clasa săracă, fiind muncitori de şantier, vânzători sau taximetrişti. Acest tip de intoxicare este destul de frecvent în India, unde poliţia confiscă în mod regulat băuturi spirtoase de contrabandă de la diverşi distribuitori. În 2009 se estimează că 130 de oameni au murit după ce au consumat alcool contrafăcut.