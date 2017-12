Alcoolul predispune la… cumpărături online

Un studiu recent a demonstrat că oamenii sunt mai dispuşi să cumpere online după ce au consumat alcool. Studiul arată şi care sunt preferinţele oamenilor în materie de cumpărături după ce au băut. Unul din patru britanici este mai dispus să cumpere online mai mult după ce a consumat alcool decât atunci când nu a băut, printre produsele cel mai des cumpărate aflându-se articolele vestimentare scumpe, biletele la concerte şi jucăriile sexuale.

Potrivit unui studiu realizat de Broadband Choices, aproximativ 40% dintre cei care au cumpărat online fiind sub influenţa alcoolului au regretat gestul chiar a doua zi. Astfel, s-a întâmplat ca un cumpărător aflat puternic sub influenţa alcoolului să plătească o factură de 2.048 de lire sterline pentru cele 20 de bilete la un concert Oasis de pe Wembley achiziţionate online. Iniţial, chefliul a dorit să cumpere doar două bilete. Printre cele mai ciudate achiziţii făcute online după câteva pahare de alcool în plus se află o pereche de dinţi falşi, dar şi un costum de baie bărbătesc din 1930.

Acelaşi studiu mai arată că 36% dintre britanici recurg la cumpărături online, comparativ cu 32% care merg la marile magazine din zona în care locuiesc. În medie, un britanic cheltuieşte anual 1.083 de lire sterline pentru cumpărături online, cele mai multe fiind făcute din SUA, China şi Japonia. Însă, pentru că ajung să regrete decizia chiar de a doua zi, un sfert dintre cei 2.000 de cumpărători online care au participat la studiu spun că au returnat aproximativ o zecime dintre cumpărăturile făcute pe internet, iar jumătate susţin că regretă că au achiziţionat haine. Dintre cumpărătorii online, cele mai impulsive sunt femeile, însă, a doua zi, jumătate dintre ele au regretat gestul, comparativ cu doar o treime dintre bărbaţi, care au declarat că le-a părut rău că s-au lăsat pradă impulsului de a cumpăra. Mai mult, studiul a evidenţiat că două treimi dintre cei care au cumpărat online fiind sub influenţa alcoolului au rămas fără bani, cheltuind anual cu 528 de lire sterline mai mult decât ar fi cheltuit dacă şi-ar fi făcut cumpărăturile de la hipermarketurile din zona unde locuiesc.