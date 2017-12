Aldair este categoric: “Chivu este urmaşul meu”

Fostul fundaş brazilian al echipei AS Roma, Aldair, a declarat că românul Cristian Chivu este jucătorul său preferat din actuala formaţie a clubului italian, informează cotidianul “Il Romanista”. “Chivu este urmaşul meu. Îmi place mai mult decît Mexes, pentru tehnica lui şi modul de joc”, a spus Aldair, care în prezent este scouter la AS Roma, căutînd tineri jucători talentaţi în Brazilia. Fostul fundaş al Romei a participat vineri seară la a 18-a ediţie a Derbiului Inimilor, eveniment cu scop caritabil organizat pe Stadionul “Olimpic” din Roma, la care au participat trei echipe formate din actori şi cîntăreţi care susţin echipele AS Roma, Lazio Roma şi Juventus Torino. Toate încasările vor fi donate unor asociaţii implicate în acordarea de asistenţă bolnavilor şi în cercetare, dar şi pentru construirea de şcoli şi orfelinate în Congo.