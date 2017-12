ALDE: OUG 13 a afectat coaliția de guvernare

21:26:43 / 26 Februarie 2017

Guvernare usoara!

V-ati facut de kkat pe plan intern,dar mai ales internatzional,de unde va vine kaskavalul : )))Asteptam si viitoarele "performantze",legi sau o.u.g-uri "bagate pe sub presuletz"la miez de noapte,ca de,voi sunteti romantici,"lucrati" numai noaptea...pentru buna-starea voastra,bineinteles!Lucru laudabil,ati marit salariile si pensiile,da lasati ba,nesimtzitilor oamenii aia in varsta,pensionarii sa se odihneasca,nu-i mai inghesuitzi in autobuze sa va apere ca pe niste muieri fricoase!