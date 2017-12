Alec Baldwin, internat de urgenţă

Actorul american Alec Baldwin, în vârstă de 51 de ani, a fost internat de urgenţă într-o clinică din New York, în noaptea de miercuri spre joi, după ce fiica sa, Ireland, de 14 ani, l-a găsit în stare de inconştienţă. Potrivit unor surse, în momentul în care poliţia şi medicii au sosit în apartamentul actorului, acesta îşi revenise şi a fost de acord să fie transportat la un spital din apropiere, pentru a fi consultat. Alec Baldwin a fost transportat la Lennox Hill Hospital din New York, unde a fost tratat de medicii de gardă, actorul fiind externat după o oră. Starea actuală de sănătate a actorului şi motivele internării sale au rămas, pentru moment, învăluite în mister. Până la ora publicării acestor informaţii, agentul de presă al actorului şi Kim Bassinger, fosta lui soţie, nu au răspuns apelurilor telefonice făcute de reprezentanţii postului NBC.

Reputaţia lui Alec Baldwin a fost construită cu ajutorul unor roluri importante în teatru şi în filme dramatice, precum ”Ghinionistul / The Cooler” (2003), care i-a adus o nominalizare la premiul Oscar, la categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar. Alec Baldwin a pierdut însă premiul Oscar, în acel an, în favoarea lui Tim Robbins, recompensat pentru rolul său din ”Misterele Fluviului”. Alec Baldwin este totodată şi un cunoscut activist politic, iar Hollywood-ul tinde să evite chestiunile politice fierbinţi. Cu toate acestea, actorul american a demonstrat că este talentat şi în roluri comice, precum cel din serialul de televiziune ”30 Rock” şi a prezentat Saturday Night Live, o celebră emisiune TV de comedie din SUA. Actorul poate fi văzut în lungmetrajul ”E tare complicat! / It\'s Complicated”, alături de Meryl Streep şi Steve Martin. Alec Baldwin va prezenta gala premiilor Oscar, pe 7 martie, împreună cu Steve Martin.