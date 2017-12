Alec Baldwin vrea să îşi protejeze intimitatea cu orice preţ

Actorul american Alec Baldwin a declarat, într-un interviu pentru cel mai nou număr al revistei ”New York”, că va trebui, cel mai probabil, să îşi facă bagajele şi să îşi ia „la revedere“ de la oraşul său îndrăgit, New York. Articolul, intitulat ”I Give Up”, în traducere ”Renunţ”, detaliază relaţia tensionată a actorului în vârstă de 55 de ani cu Shia LaBeouf, precum şi disputa cu reţeaua americană de televiziune MSNBC, care a dus la anularea talk show-ului său de scurtă durată „Up Late“. Anulată la sfârşitul lunii noiembrie, emisiunea găzduită de câştigătorul premiului Emmy fusese deja suspendată pentru două săptămâni, la începutul lunii, în urma insultelor adresate de Baldwin unui fotograf din New York, pe care un grup de apărare a drepturilor homosexualilor le-a considerat homofobe, insulte pentru care actorul şi-a cerut ulterior scuze. În aproximativ aceeaşi perioadă, Alec Baldwin se plângea de încălcarea repetată a dreptului la intimitatea sa şi a familiei, afirmând într-o scrisoare deschisă, prin intermediul site-ului The Huffington Post, că este dispus să renunţe la tot ca să îi protejeze pe cei dragi lui. ”Dacă este necesar să renunţ la industria de televiziune, la cinematografie, la teatru, la orice componentă de entertainment ca să aduc siguranţă şi pace în familia mea, atunci asta este o alegere uşoară. Obsesia acestei ţări pentru viaţa privată a oamenilor celebri este tragică”, scria atunci actorul.