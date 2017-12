„Alege! Este dreptul tău” şi-a desemnat câştigătorii

Devenit deja tradiţie, concursul „Alege! Este dreptul tău”, organizat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sprijinul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor naţionale a ajuns la cea de-a IX-a ediţie. Şi în acest an concurenţa a fost una foarte strânsă, copiii din mai multe regiuni ale ţării fiind foarte bine pregătiţi. De la an la an acţiunea s-a bucurat de o participare numeroasă, dar şi de copii tot mai bine pregătiţi în domeniul protecţiei consumatorilor, astfel că şi juriul a avut o misiune extrem de grea.

• CÂŞTIGĂTORII • La individual, la clasele IX – X au fost desemnaţi câştigători: Robu Mihaela Cornelia - locul I, Giuşcă Loredana - locul al II-lea, Scrob Manuela - locul al III-lea. La clasele XI – XII au câştigat: Codruz Marius Aurel - locul I, Zurbă Magda - locul al II-lea, Manole Mădălina - locul al III-lea. Şi pe echipe juriul a avut o grea misiune. Într-un final au fost aleşi cei mai buni dintre cei mai buni. Astfel, locul I a mers la Vaslui, echipă alcătuită din: Camara Elena Roxana, Codruz Marius Aurel, Liţoiu Mihai, Giuşcă Loredana, Bujor Nicoleta, Budescu Iuliana Florentina, Crihan Ioana Maricica, Zurbă Magda; locul II la Satu Mare (Sbârcea Cătălina Adriana, Memetea Cosmin Bogdan, Ziman Diana, Pop Larisa Sonia, Petric Paula Florina); locul III la Iaşi (Ifteme Mădălina Andreea, Cioacă Ana-Maria, Drăgan Ioan Daniel, Sofronea Raluca, Blănariu Marius, Baciu Adina Andreea, Cenuşă Nohai Adriana Maria, Gora Ana Alexandra). La desene au câştigat la clase I – IV: Mirică Raul - locul I, Suru Bianca - locul al II-lea, Anghel Cristian Florin - locul al III-lea; iar la clasele V – VIII: Cocor Maria - locul I, Mania Ioana, locul al II-lea, Cozaric Maria, locul al III-lea. Toţi copiii au fost felicitaţi de oficiali ai ANPC, dar şi de cei ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa şi Ministerului Educaţiei.Premiile au fost unele pe măsură, de la MP3, MP4, laptopuri, jocuri, dulciuri, cărţi etc.. Au fost felicitate şi echipele care nu au ieşit câştigătoare.