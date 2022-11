Alege informat serviciul de inchirieri auto Bucuresti

Atunci cand iti propui sa alegi o companie de inchirieri auto specialistii iti recomanda sa fi atent inainte de a opta pentru serviciile unei societati, daca nu alegi agentia potrivita aceste servicii pot fi o adevarata aventura. Ai la dispozitie o mulime de optiuni de a compara ofertele in ceea ce priveste tariful dar si calitatea si corectitudinea companiei pe care ai de gand sa o alegi ca partener pentru calatoria ta. O platforma care te poate ajuta sa obtii cele mai bune cotatii de pret atunci cand ai nevoie de un serviciu de inchirieri auto Bucuresti este Rent-a-car-otopeni.ro , acolo o sa gasesti de fiecare data informatiile care te intereseaza, vei gaside asemenea termenii si conditiile de inchiriere pentru a fi pe deplin informat si pentru a alege cea mai buna alternativa de transport de care vei avea nevoie in calatorie.

Este extrem de important sa alegi masina potrivita, atat in functie de numarul de bagaje pe care le vei transporta dar si in functie de numarul de km pe care o sa ii ai de parcurs. Caracteristicile masinii pe care o vei alege in cadrul serviciului de inchirieri auto Bucuresti sunt si ele cat se poate de importante, de exemplu atunci cand ai de gand sa calatoresti la munte, o masina de dimenisuni mari dar si cu transmisie 4x4 ar putea fi o varianta cat se poate de buna, mai ales daca inchiriezi in timpul sezonului rece sau in perioada de iarna si drumurile sunt acoperite de zapada.

Daca ai multe drumuri de facuit prin aglomeratia din oras, o masina de mici dimeniuni te va putea ajuta sa economisesti bani cu consumul carburantului dar si cu taxa de inchiriere care va fi una scazuta in comparatie cu masinile compact sau cu cele din gama de lux. O alta sugestie pe care specialistii din acest domeniu o ofera este aceea de a nu te lasa de fiecare data ghidat doar de pret, chiar daca banii sunt extrem de importanti, ar trebuii sa te intereseze in mod cat se poate de amnuntit si termenii dar si conditiile de inchiriere pe care va fi necesar sa le indeplinesti. Iata care ar fi cateva dintre lucrurile care ar trebuii sa te intereseze atunci cand ai de gand sa apelezi la un serviciu de rent a car Bucuresti;

Varsta minima a soferului, multe companii au o politica diferita pentru varsta soferului, multe solicita sa ai impliniti minim 21 de ani in momentul in care vei inchiria o masina

Metoda de plata pe care compania pe care o vei alege o agreaza, de exemplu la Rent-a-car-otopeni.ro - inchirieri auto ai posibilitatea sa platesti contravaloarea serviciilor atat in numerar cat si cu un card de credit.

Livrarea si predarea masinilor poate fi facuta atat in aeroportul din Otopeni cat si in capitala indiferent de adresa la care ai nevoie de un autoturism.

Tariful de inchiriere a masinilor este si el cat se poate de important, trebuie sa stii ca inchririerea unei masini pentru o perioada mai lunga de timp te va ajuta sa faci economii in comparatie cu inchirierea pentru numai cateva zile.

Metoda de plata

Este important ca de fiecare data pentru a avea parte de siguranta sa faci plata in avans, in modul acesta esti sigur ca in momentul in care vei ajunge la aeroport vei avea disponibila masina pe care ai inchiriat-o. Ai putea sa soliciti companiei sa iti trimita o factura proforma si sa platesti minim 20 la suta din valoarea de inchiriere a masinii, asta te va ajuta sa ai modelul de care vei avea nevoie in momentul in care vei ajunge la aeroport. Sunt unele companiii care accepta plata doar cu un card de credit si altele care platesc doar in numerar.

Garantia pentru serviciul de rent a car Bucuresti

Marea majoritate a companiilor care pun la dispozitia clientilor aceste servicii solicita si o anumita garantie, valoarea acesteia este in functie de tipul de dimensiunile si de clasa masinii, la modelele low cost aceasta porneste de la 100 de euro si creste in functie de masina pe care o veti alege uneori putand ajuge la cateva mii de euro, vestea buna este ca puteti sa beneficiati si de oferte de inchirieri auto fara garantie, cei de la Rent-a-car-otopeni.ro - inchirieri auto va ofera si aceasta posibilitate, aveti la dispozitie inchirierea auto full casco, asta va insemna de fiecare data raspundere zero din partea clientului care inchiriaza masina. Garantia poate fi lasata la unele companii in numerar la altele doar cu un card de credit.

Citeste contractul

Serviciile de rent a car Bucuresti se desfasoara de fiecare data in baza uni contract de inchiriere, acesta trebuie sa fie semnat atat de reprezentantii companiei de rent a car cat si de client, este extrem de important sa il citesti cat se poate de bine inainte de a inchiria o anumita masina, doar asa vei fi sigur ca o sa obtii cea mai buna si mai avantajoasa oferta si vei evita si plata unor taxe sau costuri. Multe dintre aceste agentii care va pun la dispozitie astfel de oferte de inchirieri masini ofera informatiile din contract pe siteurile proprii, ar fi bine sa alocati cateva momente si sa cititi cu cea mai mare atentie contractul.

Trebuie sa vezi daca ai putea anula sau modifica rezervarea, acest lucru este de cele mai multe ori facut doar cu acordul furnizorului de servicii. Daca ai eventuale nelamuriri in ceea ce priveste contractul de inchirieri auto specialistii iti recomanda ca de fiecare data sa discuti cu cei de la companie despre acest aspect si sa intelegi ce scrie in el. Este foarte important ca atunci cand ai inchiriat masina sa verifici foarte bine atat interiorul cat si exteriorul acesteia, daca masina prezinta unele zgarieturi sau avarii la ridicare nu ezita sa soliciti reprezentantului care ti-o pune la dispozitie sa le bifeze in contract, este important sa faci si cateva poze masinii in momentul in care o vei ridica astfel incat sa ai o dovada.Cantitatea de carburant cu care masina iti este livrata trebuie sa fie aceiasi si in momentul in care o vei returna.

Orice mica avarie sau zgarietura trebuie sa fie bifata in procesul verbal. De cele mai multe ori companiile de rent a car ofera garantie extinsa pentru masinile din propriile flote, acestea au atat asigurare casco cat si asigurare rca. Optiunile pentru asigurarea suplimentara si anume pentru cea scdw va ofera protectie in cazul in care aveti un eveniment rutier cu masina pe care o veti inchiria, este bine sa alegeti si acest tip de asigurare chiar daca veti avea de platit ceva sume de bani suplimentare.

In momentul in care te vei deplasa la compania de inchirieri auto Bucuresti sa ridici masina , ar trebuii sa ai in original atat permisul de conducere cat si buletinul sau pasaportul, dupa ce vei vedea masina si caracteristicile acesteia, va trebuii sa o verifici impreuna cu agentul care ti-o livreaza, sa te asiguri ca aceasta este in stare buna atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere estetic.

Atat la predarea cat si la preluarea masinii ar trebuii sa fi foarte atent ca aceasta sa fie in aceiasi stare, trebuie sa asemenea sa stii ca aceste companii care iti pun la dispozitie sercviciile ar trebuii sa iti ofere si asistenta rutiera pe toata perioada cat se va desfasura contractul dar si inlocuirea masinii in cazul in care aceasta se va defecta din diverse motive. Daca ai nevoie de o alternativa eficienta de rent a car Bucuresti vei beneficia de cele mai bune si mai atractive servicii daca ii vei alege ca parteneri de cei de la Rent-a-car-otopeni.ro pentru orice alte detalii sau pentru a va rezerva un anumit tip de masina fie ca sunteti companie sau persoana fizica aveti pe site posibilitatea sa ii contactati in orice moment.