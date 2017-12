„Alege viața” cu Vacanța Muzicală

Îndrăgitul umorist Radu Pietreanu și colegul său din trupa Vacanța Muzicală, Cristian Pup, vor susține un show la Constanța, la sfârșitul acestei luni. Asociația Tomis Antidrog organizează în clubul Doors, pe 28 septembrie, evenimentul de stand-up comedy muzical „Praf și fum”. Este spectacolul cu care Vacanța Muzicală străbate țara, în ultimii ani, și stârnește zâmbetele românilor chiar și în contexte mai serioase. Prețul unui bilet la acest spectacol este de 30 de lei.

Cu o experiență de 30 de ani în domeniul umorului și folk-ului, fostul membru și textier al grupului de umor Vacanța Mare, Radu Pietreanu, are în spate 20 de ani de turnee prin țară și prin străinătate, 10 ani de televiziune și numeroase piese lansate. De partea cealaltă, chitaristul Cristian Pup are 18 ani de experiență în cadrul formației Cargo. Vacanța Muzicală, proiect demarat în 2010, are în repertoriu 70 de piese de folk și cam tot atâtea parodii muzicale.