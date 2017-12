Alegeri - între mimă şi penibil

ALEGERI CU SEMNUL ÎNTREBĂRII Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski” Constanţa a găzduit aseară piesa „Alegeri la PDL Constanţa - între mimă şi penibil”. Chiar dacă reprezentanţii conducerii centrale a partidului nu doreau ca la Constanţa să aibă loc alegeri, actuala conducere a organizaţiei judeţene a PDL a solicitat expres acest lucru, sub pretextul legitimizării conducerii filialei. Numai că în spatele acestui pretext se afla dorinţa actualei conduceri de a rămâne „la butoane”, care bineînţeles ar fi asigurat şi voturile organizaţiei la alegerile pentru conducerea centrală a PDL. Cum Vasile Blaga are nevoie de cât mai multe voturi în lupta cu Elena Udrea, la alegerile de vineri de la Constanţa au fost prezenţi prim-vicepreşedintele PDL Cezar Preda şi vicepreşedintele Costică Canacheu. Cei doi susţinători înfocaţi ai lui Blaga au venit la Constanţa pentru a legitima mimarea alegerilor interne. Toţi cei prezenţi în sală ştiau exact pe cine trebuie să voteze, ei nemaiavând nevoie de cabine de vot, cei ce urmau a fi aleşi fiind încercuiţi pe buletinele de vot direct pe genunchi. Şedinţa Consiliului de Coordonare Judeţean al PDL Constanţa a început cu un scandal între preşedintele Gigi Chiru şi primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel. Acesta din urmă a solicitat explicaţii conducerii PDL pentru refuzul candidaturii pentru conducerea pe linie de partid a Colegiului nr.4 Camera Deputaţilor. „Este o mascaradă de alegeri. Am făcut cerere pe 5 februarie 2013 pentru a putea candida, în care am solicitat lista de delegaţi pentru a putea vorbi cu oamenii. Nu am primit nimic. În 2011, actualul preşedinte umbla cu o astfel de listă prin judeţ, şi în spatele lui veneau alţii şi ofereau bani pentru voturi. Aşa a ajuns el preşedinte. Poate acum eram şi eu dispus să bag bani pentru a ieşi preşedinte, că doar de la el am învăţat. Cu siguranţă voi contesta aceste alegeri”, a declarat Anghel.

UN PDL SPRE PENIBIL Deranjat de afirmaţiile primarului, actualul preşedinte al PDL Constanţa, în prima sa cuvântare după ce a fost reales (dacă se poate spune că a fost o Conferinţă de alegeri), l-a catalogat pe Nicolae Anghel ca fiind „brânză bună în burduf de câine”. „Sunt la al patrulea mandat de primar. Actualul preşedinte nu a câştigat nicio bătălie electorală din toate la care a participat. Nu a făcut decât să distrugă”, a spus Anghel. În loc să aplaneze conflictul, Cezar Preda şi Costică Canacheu nu au făcut decât să încurajeze acţiunile preşedintelui PDL Constanţa. Dacă ne gândim că prezenţa lor la Constanţa nu a fost decât pentru a-i asigura câteva voturi lui Blaga la Convenţia Naţională, atitudinea lui Preda şi Canacheu este justificată. Pentru a întări în faţa conducerii centrale spiritul lui de luptător, Chiru a apelat la o mică scenetă care trimite alegerile de vineri în zona penibilului. Mai exact, Chiru a anunţat că dezgroapă securea războiului cu USL. Pentru a demonstra că vorbeşte serios, liderul PDL Constanţa a dezvelit, la propriu, o buturugă în care este înfipt un topor. „Să spui că vrei să foloseşti toporul pentru a câştiga Primăria Constanţa este o ruşine. Eu unul aş cere excluderea lui din politică, nu din partid”, a spus primarul din Castelu. Alegerile s-au terminat, Chiru şi-a format echipa cu care spune el că poate să lucreze, Blaga şi-a asigurat voturile la Convenţie. Dar rămâne totuşi o întrebare. Ce se va întâmpla dacă Elena Udrea ajunge preşedintele PDL?