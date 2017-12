Alegeri “la vedere” la Facultatea de Medicină Dentară!

Ieri a fost o zi plină şi, în acelaşi timp, decisivă, pentru Facultatea de Medicină Dentară (FMD) din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, singura facultate cu profil care a reuşit să obţină categoria A, o categorie mult râvnită pentru care s-a muncit enorm. Cei care au „luptat” pentru a obţine „victoria” în acest sens, sub coordonarea decanului prof. univ. dr. Corneliu Amariei, doresc cu orice preţ ca unitatea de învăţământ să-şi păstreze „trofeul” şi mai departe şi, mai mult decât atât, să continue linia ascendentă cu care facultatea deja s-a obişnuit. Ieri au fost aleşi, într-un mod absolut democratic, cei care vor face parte din conducerea facultăţii, la rândul lor, în primăvara acestui an, urmând să propună cel puţin doi candidaţi pentru funcţia de decan. S-au înscris pentru alcătuirea consiliului profesoral 13 cadre didactice, unele cu rezultate remarcabile, dar şi cadre didactice care au contribuit mai puţin ori deloc. Cei 35 de alegători au ştiut să facă selecţia şi să opteze pentru cei care au demonstrat în tot acest timp că le pasă de facultate, fiind siguri că vor contribui şi mai departe la dezvoltarea FMD. Din cei 13 înscrişi, opt sunt cei care alcătuiesc consiliul profesoral al facultăţii. Pentru a elimina orice suspiciune de fraudă, alegerile au avut loc într-un mod cât se poate de transparent, întregul proces de votare fiind supravegheat şi de alegători, dar şi de către reprezentanţi ai presei scrise. Şi deschiderea urnei, dar şi numărarea voturilor s-a făcut public, fără ca reprezentanţii Comisiei de vot să îngrădească în vreun fel accesul la procesul final de votare. Iată care este lista cadrelor didactice alese, în ordinea voturilor primite: conf. dr. Aureliana Caraiane (29 de voturi), şef lucrări dr. Cristina Puşcaşu (29 de voturi), as. univ. dr. Cristina Nicolae (28 de voturi), şef lucrări dr. Corina Ştefănescu (28 de voturi), prof. dr. Victoria Badea (27 de voturi), conf. dr. Mihaela Hîncu (25 de voturi), şef lucrări dr. Mihaela Duţă (22 de voturi), conf. dr. Elena Şapte (18 voturi). Au pierdut „lupta” prof. dr. Paula Balaban (15 voturi), conf. dr. Dan Mariş (16 voturi), conf. dr. Maria Mariş (13 voturi), conf. dr. Zizi Niculescu (17 voturi) şi şef lucrări dr. Doru Petrovici (13 voturi).