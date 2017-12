Alegeri monitorizate de profesori

Aproximativ 50 de cadre didactice constănţene, specialişti IT, au participat, vineri, 13 noiembrie, la întâlnirea cu prefectul judeţului Constanţa, Claudiu Palas. Evenimentul, desfăşurat la Palatul Copiilor, a avut drept scop cooptarea specialiştilor IT în organizarea alegerilor prezidenţiale, pentru evitarea turismului electoral. Avînd în vedere că Prefectura Constanţa nu dispune de specialişti IT pentru a supraveghea calculatoarele care vor stoca imaginile transmise de camerele web ce vor fi montate şi pentru a pune la punct sistemul de supraveghere, reprezentanţii Guvernului în teritoriu au apelat la profesorii de informatică din judeţ. „A fost postat, pe forumul instituţiei, un anunţ pentru profesorii de informatică care doreau să se înscrie. Nu a fost nimeni chemat sau obligat să vină”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Elena Buhaev. Deşi în teorie totul arată cît se poate de inocent şi corect (participă numai cei care doresc să ajute la buna desfăşurare a alegerilor) în practică, lucrurile stau mai prost. Anunţul a fost postat pe site-ul ISJ, dar, pe lîngă profesori, acesta a fost văzut şi de directorii unităţilor şi instituţiilor şcolare, directori care doresc să arate că nu au fost puşi degeaba în funcţiile pe care le ocupă, motiv pentru care transformă un anunţ de voluntariat într-un ordin care trebuie urmat. „Am fost trimisă aici de şcoală. Mi-ar fi plăcut să mă fofilez, dar nu am avut noroc”, a declarat unul dintre specialiştii IT prezenţi la întrunire. Prin urmare, voluntariatul a devenit obligatoriu. Există însă şi o parte bună: profesorii care vor participa la alegeri îşi vor putea recupera o parte din banii pe care îi pierd prin impunerea concediului fără plată.