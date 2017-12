Alegeri municipale şi regionale din Rusia, cîştigate de partidul lui Putin

Partidul de guvernămînt Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin, se află pe primul loc la alegerile municipale şi regionale ruse desfăşurate duminică, potrivit oficialilor comisiei electorale. Comisia Electorale Centrală a precizat că nicio fraudă gravă nu a fost înregistrată. Ivan Melnikov, preşedintele biroului electoral al Partidului Comunist, de opoziţie, citat de RIA Novosti, a evocat, totuşi, ”o campanie electorală ilegală şi tentative de presiune asupra alegătorilor”. Votul pe fondul crizei economice urma să arate nivelul de încredere faţă de premier, care promisese în timpul campaniei sale că situaţia în timpul crizei economice va fi sub control şi că angajamentele sociale vor fi menţinute. ”Criza globală va dura şi perioada este dificilă pentru Rusia”, a apreciat, vineri, Vladimir Putin, avertizîndu-şi, în acelaşi timp, criticii să nu se opună unei politici pe care el o consideră eficientă. Ruşii sînt din ce în ce mai nemulţumiţi de Guvernul lor, potrivit unui sondaj realizat la sfîrşitul lunii februarie, de către centrul independent Levada. Potrivit acestui sondaj, 43% dintre ruşi dezaprobă acţiunea Guvernului, faţă de 35% în mai 2008. Politica Guvernului este aprobată de 54% din populaţia rusă, faţă de 61% în mai 2008.

Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a dezamăgit pe cei care sperau la reforme democratice după era Vladimir Putin, în condiţiile în care asasinatele şi procesele politice continuă la un an de la alegerea noului şef al statului. ”În urmă cu un an, Dmitri Medvedev atrăgea atenţia prin apelurile în favoarea drepturilor individuale, libertăţilor economice şi libertăţii de expresie, mai ales după abuzurile semnalate în timpul mandatelor lui Vladimir Putin. Un an mai târziu, Dmitri Medvedev pare un preşedinte mai slab decît predecesorii săi, avînd o capacitate limitată de a influenţa lucrurile”, este de părere Konstantin Remciukov, redactorul-şef al ”Nezavisimaia Gazeta”. ”În afară de prelungirea mandatului prezidenţial şi de recunoaşterea independenţei Abhaziei şi Osetiei de Sud, nu s-a luat nicio altă decizie importantă”, observă Remciukov. Dmitri Medvedev a recunoscut că unele drepturi fundamentale nu se respectă în Rusia, menţionînd protecţia persoanelor faţă de infracţiuni, respectarea vieţii private sau a dreptului la proprietate. O organizaţie pentru apărarea drepturilor omului a organizat, luni seara, la Moscova, o manifestaţie cu ocazia împlinirii unui an de la alegerea lui Dmitri Medvedev. În mod ironic, aniversarea coincide cu începerea noului proces în cazul lui Mihail Hodorkovski, condamnat, în 2005, la opt ani de închisoare. La două luni după învestirea în funcţie, noul preşedinte excludea posibilitatea graţierii lui Mihail Hodorkovski, în pofida numeroaselor apeluri în acest sens. Prin numirea lui Vladimir Putin în funcţia de prim-ministru, noul preşedinte şi-a limitat spaţiul de manevră.

Potrivit unui sondaj recent al institutului independent Levada, o treime dintre ruşi (34%) cred că puterea reală îi aparţine lui Vladimir Putin, doar 12% apreciind că ar conduce Medvedev. De altfel, jumătate dintre ruşi cred că cei doi lideri exercită puterea în mod egal. Asasinarea la 20 ianuarie a avocatului pentru drepturile omului Stanislav Markelov a reamintit că metodele brutale folosite anii trecuţi încă se practică.