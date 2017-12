Alegeri uninominale în PNL

Preşedintele Comisiei de Statut a PNL, Mircea Ionescu Quintus, a declarat, ieri, că el preferă alegeri uninominale la Congres pentru respectarea dreptului fiecărui membru de a candida, precizând că ar accepta însă şi o variantă mixtă - vot pe listă combinat cu alegeri uninominale. El a menţionat însă că are „câteva idei” la care nu renunţă: „ideea că orice membru al PNL are dreptul să candideze la orice funcţie în partid”, drept care „nu poate fi eludat, nu poate fi neglijat”, „principiul ca un membru al PNL să nu deţină două funcţii de conducere în acelaşi timp” şi, „bineînţeles, egalitatea de alegeri la toate organismele de conducere, începând cu Biroul Politic Central (BPC) şi până la birourile comunale”. Pe de altă parte, Mircea Ionescu Quintus a precizat că a fost ales preşedinte al Comisiei în lipsa sa, menţionând că nu ştie care sunt membrii Comisiei, dar anunţând că va fi asistat de un vicelider şi doi secretari, dintre care unul tehnic. De asemenea, Quintus a precizat că s-a ceară filialelor judeţene să trimită propunerile de modificare a Statutului până duminică seară, BPC urmând să prezinte luni un punct de vedere în acest sens, iar propunerile să fie dezbătute de Comisie miercurea viitoare. În plus, Quintus a menţionat că membrii Comisiei vor solicita şi BPC un punct de vedere privind modificările propuse.