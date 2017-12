Alegerile de la Ghindăreşti, cîştigate de PSD

Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru stabilirea primarului comunei Ghindăreşti a fost unul extrem de tensionat şi cu foarte multe scandaluri. Încă de la primele ore ale dimineţii de ieri, mai mulţi locuitori ai comunei au reclamat faptul că, aflîndu-se în jurul secţiilor de votare, au primit fluturaşi cu însemnele Alianţei DA, pe care era trecut numele candidatului Alianţei la primărie, Vasile Simion. Una dintre persoanele care a reclamat acest lucru, Elena Nistor, a spus că a primit bileţelul de la o persoană care i-a spus să voteze cu reprezentantul Alianţei. “Habar nu am maică de ce am primit acest bilet. Pe mine nu mă interesează astfel de prostii, iar eu votez cu cine vreau eu“, a spus femeia. O altă neregulă a venit din partea unui cetăţean care a spus că a primit bani de la o persoană din anturajul Alianţei DA. “Cineva a venit la mine şi m-a întrebat dacă mă duc la Biserică şi mi-a dat cinci lei noi, pentru a-mi cumpăra lumînări. I-am spus că nu am ce să fac cu banii. Am informaţii că acea persoană care mi-a dat banii era de la Alianţă. Am refuzat din start acei bani şi i-am spus că pe mine nu mă poate cumpăra“, a spus bătrînul, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, de frică să nu păţească ceva. Sesizările privind campania electorală desfăşurată de Alianţa DA în timpul alegerilor de ieri ne-au fost confirmate şi de preşedintele Biroului de Circumscripţie Locală (BCL) Ghindăreşti, Iulian Ivan. “Am primit sesizări că astăzi (n.r. - ieri) încă se mai desfăşoară campanie electorală prin sat. Partidul Social Democrat a venit la sediul BEC cu o sesizare în care a fost semnalat faptul că Alianţa DA face campanie împărţind bileţele cu însemnele ei şi că o serie de reprezentanţi ai Alianţei împart bani la populaţie“, a declarat Iulian Ivan. El a mai spus că şi Alianţa DA a depus o contestaţie la sediul BEC, în care se specifica faptul că sediul PSD se află la mai puţin de 500 de metri de secţiile de votare, reprezentanţii Alianţei motivînd că acest lucru este interzis prin Legea 67/2004. “În Legea nr. 67 nu este specificat faptul că sediul unui partid trebuie să fie la mai mult de 500 de metri de secţiile de votare, aşa că reclamaţia celor de la Alianţă nu are acoperire“, a declarat Iulian Ivan. Mai mulţi reprezentanţi ai PSD au reclamat şi faptul că doi membri ai partidului au fost agresaţi fizic şi deposedaţi de un telefon mobil. Social democraţii spun că pentru aceste fapte au înaintat reclamaţii la Poliţie, lucru confirmat de către şeful Poliţiei Hîrşova, subcomisar Ionel Gae, detaşat la Ghindăreşti pentru supravegherea alegerilor. “Am fost sesizaţi de mai multe aspecte de natură penală, care nu au legătură cu Legea alegerilor locale. Este vorba de furtul unui telefon mobil şi de o ameninţare a unei persoane fizice. Sesizările au fost înregistrate şi se vor continua cercetările de către poliţiştii din Ghindăreşti“, a declarat el.

Prezent ieri la Ghindăreşti, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a condamnat atitudinea celor din Alianţă, spunînd: “De doi ani, Alianţa ba Nu, ba Da face numai haos, intimidare, teroare, iar acest lucru se întîmplă şi la Ghindăreşti. Au văzut că au pierdut turul întîi şi că reprezentantul PSD a cîştigat, aşa că reprezentanţii Alianţei au ameninţat electoratul să nu vină la vot, folosind mijloace de intimidare. Ameninţă electoratul să voteze cu Alianţa, că altfel iese moarte de om. Atît au învăţat să facă! Am depus sesizări dar, din păcate, instituţiile statului nu se implică din moment ce candidatul nostru a fost ameniţat cu cuţitul“. La alegerile locale de ieri de la Ghindăreşti au participat şi reprezentanţi ai Asociaţiei Pro Democraţia, cu statut de observatori. Unul dintre aceştia, Gheorghe Gheordănescu, a declarat că a sesizat faptul că, la primele ore ale dimineţii, în cabinele de vot au intrat de mai multe ori cîte două persoane, fapt interzis de Legea alegerilor. La miezul nopţii, Biroul Electoral de Circumscripţie Locală a făcut cunoscute rezultatele alegerilor, cînd şi-au exprimat votul 1.296 de persoane (56,34% din electorii cu drept de vot). În urma numărării voturilor, s-a stabilit că social democratul Vasile Gavrilă a fost ales primar al comunei Ghindăreşti, obţinînd 44 de voturi în plus faţă de contracandidatul de la Alianţă, Vasile Simion.

Vicepreşedintele PSD Dan Nica i-a solicitat ministrului Blaga să intervină la Ghindăreşti

Alarmat de scandalurile de ieri de la Ghindăreşti, vicepreşedintele PSD Dan Nica a solicitat, într-o conferinţă de presă, la Bucureşti, ca ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, să intervină de urgenţă şi să amelioreze situaţia din comuna Ghindăreşti, unde poliţia nu ar mai face faţă unor “grupuri mafiote“, aşa cum au fost calificate de Dan Nica, grupuri care ameninţă populaţia să nu se prezinte la vot. “Din informaţiile pe care le am din presă, la Ghindăreşti, poliţia a cedat această comună grupurilor mafiote. Au fost aduse grupuri din Constanţa, care îi ameninţă cu bătaia pe cei care îndrăznesc să se ducă la vot şi care patrulează pe străzi. Solicit ministrului Blaga să intervină de urgenţă“, a spus Dan Nica. Vicepreşedintele PSD a arătat că Ministerul de Interne şi ministrul Blaga trebuie să asigure corectitudinea alegerilor din această comună şi să ia în calcul imaginile filmate şi probele care ar atesta că “poliţia s-a retras şi a rămas doar un grup de bătălie care ameninţă oamenii să nu se prezinte la vot“.