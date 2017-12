Alegerile la BNS Constanţa, amânate

Blocul Naţional Sindical (BNS) - filiala Constanţa a organizat ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor, o şedinţă având pe ordinea de zi prezentarea raportului Consiliului de Coordonare pentru perioada 2008 - 2013 şi alegerea unui nou lider, întrucât preşedintele în exerciţiu, Vasile Oţelea, s-a pensionat. „În cadrul şedinţei, doar primul punct a fost epuizat. În ceea ce priveşte alegerile, s-a decis ca acestea să aibă loc abia anul viitor, după 15 februarie, deoarece nu s-a întrunit cvorumul necesar desfăşurării scrutinului”, a declarat Oţelea. Actualul lider al BNS, de profesie marinar, a preluat conducerea organizaţiei în 1997. Privind în urmă, sindicalistul spune că cel mai greu a fost în perioada de început. „Când am preluat conducerea BNS, îmi amintesc că am primit o ştampilă, un caiet de procese-verbale şi câteva documente care încăpeau într-o pungă de plastic. Acesta era întreg patrimoniul. Astăzi, filiala deţine un sediu în Piaţa Ovidiu, din Constanţa, în proprietate, în care am înfiinţat un centru de formare profesională, cu toate dotările necesare”, a spus Oţelea. Pentru funcţia de lider al BNS Constanţa candidează actualul secretar general al filialei, Florin Gheorghiu, şi vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare, Gheorghe Petrică. Pentru cele trei locuri de vicepreşedinte concurează preşedintele Sindicatului CET Constanţa, Gheorghe Cosor, vicepreşedinte al BNS, Dede Perodin şi actualul lider al sindicaliştilor din RATC Constanţa, Viorel Neagu.