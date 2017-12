Alegeri-test pentru democraţi şi republicani, în SUA

Alegerile de astăzi dintr-o circumscripţie a statului New York şi pentru funcţia de guvernator în statele Virginia şi New Jersey vor reprezenta un test pentru democraţi şi republicani, la un an de la alegerea preşedintelui Barack Obama. Republicanii şi-au îndreptat atenţia asupra celui de-al 23-lea district din nordul statului New York, unde alegătorii trebuie să voteze un reprezentant ce va ocupa locul vacant din Camera Reprezentanţilor a Congresului federal. De asemenea, democraţii îşi urmăresc îndeaproape candidaţii, John Corzine şi Creigh Deeds, în statele New Jersey şi, respectiv, Virginia, scrutinul reprezentând un test anticipat pentru alegerile legislative prevăzute pentru 2010.

În statul New York, miza este mult mai mare decât un loc în Congres. Este vorba mai degrabă despre definirea însăşi a spiritului Partidului Republican, devastat din cauza victoriei lui Barack Obama în alegerile prezidenţiale şi a actualei hegemonii democrate din Congres. Potrivit unei studiu realizat de postul de televiziune CNN, numai 36% din cetăţenii americani au în prezent o imagine favorabilă despre republicani. Popularitatea lui Barack Obama a scăzut însă de la 62 la 51% între al doilea şi al treilea trimestru al său la Casa Albă, potrivit unui sondaj Gallup efectuat săptămâna trecută. Democratul Bill Owens, considerat favorit, se confrunta până sâmbătă, în statul New York, cu candidata republicană Dede Scozzafava, o moderată şi cu un outsider din partea Partidului Conservator, Douglas Hoffman, susţinut de aripa dreaptă a republicanilor. Retragerea lui Scozzafava, anunţată sâmbătă, pe fondul sondajelor nefavorabile, furnizează un fel de răspuns întrebării existenţiale a Partidului Republican: pentru a ieşi din impas, ar trebui să adopte o poziţie moderată sau, dimpotrivă, una mai dură? Între adepţii viziunii conservatoare se numără fostul guvernator al statului Alaska, Sarah Palin şi guvernatorul statului Minnesota, Tim Pawlenty, - ambii consideraţi ca posibili candidaţi în 2012, la Casa Albă -, cât şi congresmanul Dick Armey. Dede Scozzafava era susţinută de Newt Gingrich, un specialist şi expert care este de părere că pentru a reveni în prim plan, Partidul Republican trebuie, din contră, să tindă spre centrul eşicherului politic.

Anul viitor, o treime din numărul de membri ai Senatului, toţi membri din Camera Reprezentanţilor şi două treimi dintre guvernatori vor fi aleşi în cadrul scrutinului parţial, crucial pentru Barack Obama. Pentru a-şi ameliora poziţia, republicanii ar putea pune accentul pe criza economică, pe şomaj şi pe războiul în desfăşurare din Afganistan. În New Jersey, guvernatorul în exerciţiu, Jon Corzine, este la egalitate în sondaje cu republicanul Chris Christie într-un fief democrat. Pe de altă parte, în Virginia, Creigh Deeds se află în cursă cu republicanul Bob McDonnel, care este creditat drept favorit şi ar putea câştiga, potrivit sondajelor, în timp ce Barack Obama a trimis un mesaj, săptămâna aceasta, la peste 300.000 de alegători. Ceea ce vor măsura, astăzi, preşedintele şi democraţii este, potrivit specialiştilor, gradul de mobilizare a alegătorilor pentru a analiza dacă se pot aştepta, în 2010, la acelaşi val de entuziasm ca în 2008.

Michael Bloomberg are şanse mari să obţină un nou mandat de primar al New York-ului

Primarul New York-ului are şanse mari să obţină un nou mandat, astăzi, după ce a investit 100 de milioane de dolari din averea personală în campania electorală. Magnatul în domeniul media, aflat în funcţie din 2001, ar urma, conform sondajelor, să îşi asigure o victorie confortabilă în faţa rivalului democrat William Thompson, puţin cunoscut şi care are o avere mai mică. La 67 de ani, Michael Bloomberg a reuşit să transforme New York-ul într-un oraş mai sigur, mai curat şi mai eficient. În timpul mandatelor sale, în New York au apărut mai multe imobile de lux, Times Square a devenit zonă pietonală, pe meniurile restaurantelor a apărut cifra caloriilor şi a fost interzis fumatul în locurile publice. Există şi cel puţin două controverse legate de mandatele sale. Una se referă la utilizarea averii, estimată la 17,5 miliarde de dolari, în campania electorală. În ultimele săptămâni, Bloomberg a cheltuit aproximativ un milion de dolari pe zi, cifra depăşind 100 de milioane de dolari până în prezent. Fondator al companiei Bloomberg LP, primarul a provocat indignare forţând Consiliul Municipal să anuleze limita de două mandate la conducerea Primăriei.

Potrivit celui mai recent sondaj al Institutului Marist Poll, publicat la 22 octombrie, Michael Bloomberg este creditat cu 52% din intenţiile de vot, în timp ce principalul său, Bill Thompson, este creditat cu 35-36%. Rezultatul final al scrutinului va depinde însă şi de absenteism, care urmează să fie ridicat. Analistul politic Robert Shapiro evidenţiază talentul de administrator al lui Michael Bloomberg. ”A reuşit să menţină infracţionalitatea la un nivel scăzut, în timp ce efectivele poliţiei s-au diminuat, este remarcabil”, subliniază Shapiro. New York-ul se confruntă cu restricţii bugetare severe după criza de pe Wall Street, iar rata şomajului este de 10%.