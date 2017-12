Alegeţi cu grijă culorile de Crăciun!

Deşi mai sunt aproape două luni până la începerea sărbătorilor de iarnă, magazinele sunt deja invadate de decoraţiuni pentru Crăciun şi Anul Nou. Deşi, la prima vedere, cumpărătorii par contrariaţi de „invazia” de culori, totuşi, privirile le sunt atrase de noile decoraţiuni, se uită prin coşurile împodobite şi îşi fac calcule, gândindu-se la ce-ar mai trebui să achiziţioneze. Pentru că există o paletă extrem de largă de alegeri, şi pentru că adesea kitsch-ul se strecoară printre alegerile clienţilor, am întrebat un decorator specialist de interior, ce sfaturi ar oferi în ceea ce priveşte alegerea culorilor, trendurile acestei ierni şi combinaţiile de materiale. „Am mers prin magazine şi am văzut invazia despre care vorbim. Într-adevăr, oamenii sunt obişnuiţi să cumpere tot felul de lucruri pe care se chinuie să le facă să fie „în ton”, dar nu depun acest efort şi la decoraţiunile şi bradul de Crăciun. Pare să fie de la sine înţeles că, cu cât sunt mai multe culori, cu atât este mai bine. Şi nu este deloc aşa. În general, recomand şi am şi executat comenzi de decoraţiuni şi ornamente în maximum două culori. Principiul după care mă ghidez este simplu: oricare ar fi combinaţia aleasă, aceasta nu se regăseşte în casele dvs în mod normal, deci contrastează, în mod automat, cu mobilierul perdelele, covorul etc. Astfel, este de ajuns să ne oprim în zona contrastului, pentru ca decoraţiunile să ne inducă o stare plăcută, de relaxare, şi nu o goană nebună, cu ochii încrucişaţi după zeci de culori...”, a explicat decoratorul Diana Nichita. Mai mult, fiecare sezon are trendurile proprii, iar pentru acesta, specialistul recomandă: „în acest an, din câte am observat şi m-am consultat cu colegii mei, combinaţia recomandată este roşu cu auriu. Ghirlande şi flori roşii aranjate prin toată casa, lumânări roşii şi aurii, beteală şi brăduţ auriu, globuri de toate formele, nu doar cele sferice, cu care ne-am obişnuit. Şi, încă un secret: nu îngrămădiţi ornamentele şi decoraţiunile într-o singură cameră! Împobobiţi fiecare cameră cu câte ceva: în acest fel veţi „extinde” spiritul Crăciunului, veţi avea ceva nou de admirat în fiecare odaie şi senzaţia de sărbătoare nu vă va mai părăsi pe tot parcursul sărbătorilor”.