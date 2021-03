Alegeti kit incarcator auto wireless Dudao 2x USB 2.4A si uitati de grija bateriei telefonului!

Exista tot felul de sfaturi generale pentru a prelungi durata de viata a bateriilor telefoanelor mobile. Exista, de asemenea, o serie de puncte specifice demne de remarcat atunci cand incarcati smartphone-ul in masina, deoarece daca bateria nu este incarcata corespunzator, in functie de specificatiile producatorilui, pot aparea probleme pe termen lung.



Pentru incarcarea telefonului in masina, exista in prezent doua modalitati.

Smartphone-ul fie se poate conecta printr-un cablu de incarcare, fie se poate aseza pe un incarcator auto wireless, daca device-ul suporta o astfel de incarcare.

Ati conectat incarcatorul smartphone-ului la bricheta masinii?

Nu uitati sa il deconectati in cazul in care ati oprit motorul, deoarece daca incarcatorul inca functioneaza.

De asemenea daca incarcati telefonul la un incarcator auto prin cablu, este important sa va asigurati ca utilizati cabluri de calitate, astfel incat incarcarea sa se poata face eficient. De preferat, este recomandat sa utilizati cablul original care vine in pachet cu telefonul dumneavoastra. In acest fel, puteti fi siguri ca smartphone-ul dumneavoastra se va incarca in parametrii optimi, deoarece fiecare tip de cablu in parte, poate avea specificatii diferite in ceea ce priveste puterea de incarcare sau cantitatea de energie electrica.

In cazul in care smartphone-ul dispune de incarcare wireless, atunci, cea mai buna si avantajoasa solutie, consta in achizitionarea unui incarcator auto cu functia wireless, un incarcator auto in care doar veti aseza telefonul si incarcarea va incepe imediat.

Un incarcator auto wireless este ideal in special pentru acele persoane care petrec mult ore la volan, pentru soferii de Uber, pentru cei care practica taximetria, pentru curieri si asa mai departe. In plus, cel mai important avantaj in cazul unui incarcator auto wireless, consta in lipsa cablului care se mufeaza in smartphone, precum si in usurinta de utilizare a telefonului. Exista inclusiv suporturi auto pentru telefoane cu incarcare wireless, suporturi ale caror margini sunt retractabile automat, in momentul in care asezati sau doriti sa ridicati device-ul

Inainte de a achizitiona un incarcator auto, fie cu incarcare prin cablu, fie cu incarcare wireless, este recomandat sa citit cu atentie specificatiile de incarcare ale produsului, deoarece fiecare baterie functioneaza usor diferit si se incarca corect la o anumita intensitate. In plus, nu uitati ca daca este vorba despre o incarcare prin cablu, esten recomandat sa utilizati cablul original sau unul after market dar cu aceleasi specificatii.

