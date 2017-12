Alergare în costum de Moș Crăciun pe plaja din Mamaia

În jur de 50 de constănțeni iubitori de mișcare, costumați în Moș Crăciun, au luat startul duminică la „SantaRun“, eveniment organizat pentru al doilea an consecutiv de Asociaţia Sportivă “Sanasport”, care s-a desfăşurat pe plaja din staţiunea Mamaia și unde fiecare participant a alergat sau a făcut o scurtă plimbare, în funcţie de propria condiţie fizică. Întrecerea sportiv-distractivă, care face parte din proiectul internațional „Maratonul Nisipului 2016”, a avut drept scop promovarea sportului de masă în rândul comunităţii și a evenimentului internaţional, devenit foarte popular ca fiind printre primele maratoane din Europa care se desfăşoară pe nisip. La sfârşitul alergării, participanţii au primi premii, ceai şi vin fiert, iar atmosfera a fost întreţinută cu muzică şi multă voie bună. „SanaSport Sunrise Beach Run #184 vs. Constanţa Sunday Half-Marathon #22 ...o plăcere de a alerga 21 km ...11K pe nisip + 10K urban pe asfalt cu căciuliţe de Crăciun, tricolor, camere de filmat, alergători coloraţi, vin fiert, ceai şi bombonele de pom ...o alergare matinală relaxantă de duminică sub covor de scoici, nisip umed îngheţat şi valuri timide cu o apă cristalină alintat de razele de soare la mal de mare. :) ...un target mediu vesel lejer de 5.25 min./km după o pauză săptămânală de alergare. Felicitări tuturor care au ieşit pe răcoare la pas de alergare ...asta înseamnă să te bucuri de alergare mai presus de statistici”, a notat, pe pagina sa de Facebook, Daniel Antonaru, preşedintele Asociaţiei Sportive “Sanasport” şi managerul proiectului internaţional “Maratonul Nisipului”.

