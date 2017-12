Alergările uşoare, cele mai bune pentru sănătate

Alergările uşoare, de trei ori pe săptămână, între 20 şi 50 de minute, au efecte pozitive asupra sănătăţii şi sunt mai sigure comparativ cu alergările intensive. Studiul confirmă o serie de alte cercetări care au arătat că exerciţiile fizice foarte intense nu sunt benefice sănătăţii. Cercetări anterioare au sugerat că activităţi precum maratoanele, triatloanele şi cursele de ciclism pe distanţe foarte lungi pot cauza schimbări structurale ale inimii şi arterelor principale, care în cele din urmă pot duce la daune de durată.

Oamenii de ştiinţă danezi au urmărit 1.098 de practicanţi sănătoşi ai joggingului şi 413 persoane sănătoase, dar care nu practicau alergările, timp de 12 ani. Studiul, care a analizat numărul de ore de alergare, frecvenţa şi percepţia individuală asupra ritmului de alergare, a descoperit că voluntarii care alergau intensiv aveau acelaşi risc de deces ca persoanele sedentare, în timp ce voluntarii moderaţi au prezentat cel mai mic risc de deces. Un program de alergări care se întindea pe durata a o oră până la două ore şi 24 de minute pe săptămână a fost asociat cu cea mai mică rată de deces, iar frecvenţa optimă a alergărilor a fost stabilită la nu mai mult de trei şedinţe pe săptămână. Per total, cele mai mici rate de deces au fost identificate în rândul voluntarilor care alergau într-un ritm lent sau moderat, în timp ce voluntarii cu un ritm agresiv de alergare prezentau acelaşi risc ca şi persoanele sedentare.

Cercetătorii au înregistrat 28 de decese între voluntarii care practicau joggingul şi 128 în rândul celor sedentari, potrivit studiului publicat în ”Journal of the American College of Cardiology”.