Alertă de inundații! Se rupe digul! Sute de persoane, evacuate

Aproximativ 300 de persoane din satul Căpeni, din judeţul Covasna urmează să fie evacuate din cauza probabilităţii crescute de rupere a digului de protecţie care preia unda de viitură produsă pe cursul râului Olt.

"Probabilitate crescută de rupere a digului de protecţie care preia unda de viitură produsă pe cursul râului Olt, în comuna Baraolt, sat Căpeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventivă a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinţe", anunţă IGSU, care face apel către toţi cetăţenii din satul Căpeni să manifeste înţelegere şi să pună imediat în aplicare măsurile dispuse de autorităţi.

Evacuarea populaţiei se pune în aplicare prin dispoziţie a primarului.

Decizia a fost luată de autorităţile locale şi de prefectul judeţului, de comun acord cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza informaţiilor primite de la specialiştii în gospodărirea apelor. "Potrivit datelor furnizate există posibilitatea ca digul de protecţie din zonă să cedeze înainte de traversarea în totalitate a viiturii, care este prognozată pe o durată de circa 10 ore", precizează IGSU.

Persoanele vor fi cazate temporar la sala de sport și la căminul cultural din localitate.

”Noi am început evacuarea când am primit informațiile de la colegii de la ape. Acum apa curge către partea cu mai puține case. Am vorbit cu primarul de acolo și prefectul, dar și cu șeful ISU. Am hotărât evacuarea preventivă în regim de urgență. Operațiunea continuă și la aceste ore. O parte din populație merge la rude, iar celeilate părți i s-a asiguart o locație. Se va deplasa acolo și ministrul Apelor. Cei care refuză evacuarea vor semna pentru această decizie. Intervenția are loc între localitățile Mândra și Șercaia. Iar pentru evacuarea de la Covansna, au fost mobilizate forțe suplimentare din județul Bacău și din județul Mureș.”, a declarat Raed Arafat.