Alertă de NINSORI, VISCOL şi LAPOVIŢĂ în toată țara

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18 pentru toată ţara. Sunt aşteptate ninsori moderate cantitativ și intensificări ale vântului la munte, lapoviță și ninsori în nord-vest și centru. Vremea s-a răcit în toată ţara, existând zone din România unde la ora 13.00 temperatura resimţită era de MINUS 35 de grade. În intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

În nord-vestul și centrul țării vor predomina ninsorile, în general slabe cantitativ, cu precădere în cursul zilei de marți (21 noiembrie) și în noaptea de marți spre miercuri (21/22 noiembrie). La munte, în special la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea intensificări în după-amiaza zilei de luni (20 noiembrie) și în prima parte a nopții de luni spre marți (20/21 noiembrie), cu rafale de peste 90...100 km/h.

De altfel, vremea s-a răcit în toată ţara, existând zone din România unde la ora 13.00 temperatura resimţită era de MINUS 35 în Munţii Ṭarcu, în partea vestică a Carpaţilor Meridionali, minus 33 de grade Celsius la Vârfu Omu sau minus 24 de grade Celsius la Toaca, în Ceahlău, potrivit ANM.

Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent in jurul corpului uman este distrus. Astfel, temperatura corpului devine mai apropiata de cea a aerului inconjurator, iar senzatia de frig va fi mai puternica. In situatiile in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20 de grade), sau cand indicele de racire coboara sub pragul valoric de -32, se aplica Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate.