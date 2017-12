Alertă de poluare pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari

Angajaţii Administraţiei Canalelor Navigabile (ACN), Dispeceratul Zonal Năvodari şi-au anunţat, ieri dimineaţă, şefii ierarhici că în zona ecluzei Năvodari se observă o pată de produs petrolier de peste un km lungime şi aprox. 40 m lăţime. În urma verificărilor efectuate de către reprezentanţii Gărzii de Mediu, cei ai Direcţiei Apelor Dobrogea-Litoral şi Căpitănia Portului Midia s-a constatat că, de fapt, dezastrul ecologic se rezumă la doar cîţiva litri de combustibil scurşi în apa canalului dintr-o barjă care transporta motorină. Barja nr. TK 907, sub pavilion România, specializată în transportul de combustibili, manevrată de împingătorul Izvorul Mare 2, a plecat, ieri dimineaţă, din Portul Midia pentru a ajunge la Galaţi. Convoiul a intrat pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari şi după ce a parcurs cîteva sute metri s-a oprit pentru a aştepta ecluzarea. Angajaţii ACN au observat “dezastrul ecologic” şi au înştiinţat Căpitănia Portului Midia, care a trimis la locul incidentului o echipă formată de scafandri. “Barja a fost inspectată de doi scafandri care au depistat o fisură de dimensiuni foarte mici în bordul babord, sub linia de plutire a ambarcaţiunii. Cei doi scafandri au astupat temporar fisura, iar apoi barja a fost transportată în dana 2 a Portului Midia”, a declarat căpitanul-şef al Portului Midia, Constantin Simion. În timp ce scafandrii efectuau inspecţia tancului, o şalupă Consal a instalat un dublu baraj antipoluant pentru a se evita o eventuală extindere a petei de produs petrolier. “Din momentul în care a fost sesizată poluarea, s-a intervenit cu material absorbant şi o navă depol, astfel că în numai cîteva ore cantitatea de combustibil, de ordinul a cîţiva litri, care s-a scurs în apa mării a fost colectată“, a explicat Constantin Simion. La rîndul său, şeful Serviciului SAR Poluare, Dumitru Bucureşteanu, a declarat că a fost întocmit un dosar de cercetare a evenimentului, iar proprietarul barjei, compania Giurgiu Nav, a fost amendată cu 80 milioane lei pentru poluarea acvatoriului portuar. Potrivit Căpităniei Portului Midia, s-au început deja operaţiunile de descărcare a celor 1.000 de tone de motorină din barjă pentru a se putea efectua lucrările de reparaţie la corpul acesteia. “Barja este foarte veche şi nu ar fi exclus ca proprietarul să o vîndă la fier vechi. Noi am dispus ca barajul antipoluant să fie menţinut pînă la finalizarea operaţiunilor de descărcare a combustibilului deoarece se poate fisura din nou, în orice moment“, a spus Constantin Simion.