ALERTĂ: Două femei, decedate din cauza gripei! Zeci de persoane, internate

15:27:27 / 23 Ianuarie 2018

ziua si articolul pro-vaccinare la telegraf

Am avut acu 2 ani tip A, subtip H1. N-am murit. Dar in anul in care m-am vaccinat (acum vreo zece ani...) atunci m-am imbolnavit si am zacut cel mai mult. Dar nu ma pot abtine sa nu va intreb: gata, s-a terminat cu rujeola? Acum ati trecut la subiectul gripa? Sau obordati subiectele pe rand, o zi unul, alta zi altul? Va mai dau eu o tema: ia scrieti despre febra dengue (tot un fel de gripa, prin zonele mai calde) si vaccinarea elevilor contra dengue in Filipine. Succes !!!