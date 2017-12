ALERTĂ! Există risc grav de îmbolnăvire de la acest produs!

13:26:57 / 19 Martie 2016

Minie proletara

Terminati cu nenorocirea acestui brand romanesc. Chiar nu intelegeti la ce se poate preta concurenta, mai ales cea straina? Inloc sa facem zid in fata bombardamentului mediatic impotriva acestui roman care, numai el stie cum a reusit sa faca o fabrica,intr-o tara in xcare toate cozile de topor au darimat tot ce s-a facut inainte 1989, noi arucam cu laturi in el fara ca probele sa confirme. Toti neavenitii isi dau pareri. Putewa chiar mama copiluluyi sau vinzatoarea de la magazin sa se duca la Wc si sa nu se spele pe miini. Procesul lui de productie este securizat In plus lucreaza numai cu alpte pasteurizat. Cine stie ce inseamna asta. Credeti ca primea credite eiropene daca procesul de productie nu respecta intocmai procedurile? Cum e la noi, isi dau pareri toti papagalii,gugustiucii,si habarnistii. Si daca nu ia-i banui ca nu o fac chiar dezinteresat am zice, iarta-i Doamne ca nu stiu ce zic.