Alertă globală în legătură cu unele pastile de slăbit. Vezi care!

Mulți ar face orice pentru a ajunge la greutatea dorită, mai ales dacă, în lupta cu kilogramele în plus, rezultatele au întârziat să apară ori n-au apărut deloc. Cum pentru mulți dietele alimentare sunt misiuni imposibile, singura soluție rămâne cea a pastilelor pentru slăbit. Sunt oameni care, însă, nu consultă un doctor înainte de a începe tratamentul, așa că pot apărea și probleme de sănătate. Recent, Interpol a emis o alertă globală în legătură cu pastilele de slăbit 2.4-Dinitrophenol (DNP), despre care se crede că ar fi responsabile de moartea unei britanice şi îmbolnăvirea gravă a unui francez, relatează Sky News în pagina electronică de ieri. Eloise Parry avea 21 de ani când a luat pilulele despre care se crede că ar conţine o substanţă chimică foarte toxică. Ea a decedat la 12 aprilie, la Royal Shrewsbury Hospital. Tânăra ar fi luat o supradoză după ce a cumpărat pastilele online. Interpol a emis o notă portocalie în care avertizează în legătură cu DNP, folosit şi ca material brut pentru explozibili. Aceasta a fost lansată în urma unei cereri a Guvernului francez şi în urma testelor efectuate în laboratorul Agenţiei Mondiale Antidoping din Australia. ”Deşi vândută de obicei sub formă de pudră galbenă sau capsule, DNP este disponibilă şi sub formă de cremă”, potrivit declaraţiei Interpol. ”În afară de pericolele intrinseci ale DNP, riscurile asociate cu folosirea sa sunt amplificate de condiţiile de fabricare ilegală. În afară de producerea sa clandestină în laboratoare fără norme de igienă, fără cunoştinţe specializate de fabricare, producătorii expun consumatorii la o creştere a riscului de supradoză”, se arată în avertizare. După decesul lui Parry, poliţia a emis un apel către public de a nu mai cumpăra medicamente online.