Alertă medicală! Îmbolnăviri din cauza unui virus gastrointestinal, la Jocurile Olimpice de Iarnă

Un virus gastrointestinal ce a fost caracterizat drept "patogenul perfect", se răspândeşte la Jocurile Olimpice de Iarnă organizate de Coreea de Sud, conform Live Science.

Până joi, 8 februarie, au fost semnalate 128 de cazuri de îmbolnăvire cu acest norovirus în locaţii olimpice, un virus foarte infecţios care produce simptome gastrointestinale puternice, printre care vomă şi diaree, conform Centrului coreean pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor. În SUA se înregistrează, în medie, între 19 milioane şi 21 de milioane de îmbolnăviri cu norovirus în fiecare an, conform Centrului american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC). Particulele foarte infecţioase de norovirus pot supravieţui mai multe zile în afara organismului. Aceasta dar şi alte caracteristici ale norovirusului i-au determinat pe oamenii de ştiinţă să-l considere "patogenul perfect". "Aceşti viruşi dispun de toate atributele unui agent infecţios perfect: foarte contagios, răspândit rapid şi evoluează constant, profitând de deficienţele imunitare ale gazdelor şi este moderat virulent, permiţând însănătoşirea completă a gazdelor, dar menţinând astfel şi un bazin mare de gazde susceptibile (de îmbolnăvire)", a explicat Dr. Aron Hall, epidemiolog din cadrul echipei specializate în gastroenterite virale din CDC, într-un material publicat în 2012 de revista The Journal of Infectious Diseases.

Cu alte cuvinte, virusurile din această familie se răspândesc uşor şi cu rapiditate. Ele evoluează constant pentru a fi greu detectate de sistemul imunitar al gazdei. În plus, infecţia cu norovirus nu este mortală. Gazda se îmbolnăveşte suficient de puternic pentru a răspândi virusul şi mai departe, iar virusul suferă rapid mutaţii şi nu mai este recunoscut ulterior de sistemul imunitar, aşa că un om se poate îmbolnăvi de mai multe ori în urma infectării cu norovirus.

În editorialul său, Aron Hall a atras atenţia asupra câtorva caracteristici care fac virusurile din această familie atât de formidabile. În primul rând, este nevoie de doar 18 particule virale pentru îmbolnăvirea unei persoane - un număr foarte mic, ţinând cont de faptul că într-un singur gram de materii fecale ale unei persoane contaminate se află până la 5 miliarde de particule virale, scria Hall.

În plus, pe lângă faptul că rezistă mai multe zile în afara organismului gazdă, particulele de norovirus pot îndura cele mai vitrege condiţii de mediu - rezistând atât la îngheţ cât şi la temperaturi caniculare, dar şi în faţa acţiunii multor dezinfectanţi chimici. Această familie de virusuri se răspândeşte prin multe modalităţi, inclusiv ingestia de alimente sau apă contaminată, atingerea unor obiecte infectate sau direct din aer.