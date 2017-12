ALERTĂ! Navă în flăcări în Portul Constanța!

05:18:33 / 31 Octombrie 2017

proceduri de operare vs vitalitatea navei

Smecherie,da-ti foc la valiza si vezi cum este cu asigurarea.Vai capul lor ,au atatea ,,smecherii NATO-iste ''in cap ca au uitat de vapoare ,marinari vitalitate.mentenanta.Toti de pe acolo asteapta cursuri daca se poate ,undeva in alta tara,misiuni,,internationale'',schimb de experienta , pe afara si indicatii tot de pe afara ,Mai ales mangaieri si batutul pe umeri cu ,,standardul laudativ' ,oameni minunati,tara minunata,exportatori securitate globala,tara cea mai de nadejde care este ,,stavila impotriva expansiunii rusesti un scut d'Veselie.Partener strategic..Vocabular ,,standar NATO''ca sa nu-i zicem de lemn;,,si-au desfasurat activitatea cu rigoare militara care ne caracterizeaza,masuri conform procedurilor in vigoare,proceduri de operare in vigoare,evaluam situatia pentru pasii urmatori''.Cred ca,,domnii'' ar cam trebui safaca mai multi ,,urmatorii pasi''pe puntile navelor,in compartimentele acestora si sa vada adevarata cauza a ,, scurt circuitelor''.