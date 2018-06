Alertă pe mare! Ciocnire între două nave. Poluare masivă

Intervenție de urgență pe mare și desfășurare de forțe pentru reducerea unei poluări de mari dimensiuni. Sunt coordonatele unui exercițiu comun de antrenament pentru cautare și salvare de vieți omenești pe mare și răspuns la poluare marină-SARPOL 2018, care a avut loc în data de 5 iunie.

Conform scenariului exercițiului, în urma coliziuni între două nave, o mare cantitate de produs petrolier este deversată în mare. S-a intervenit atât pe mare, cât și la țărm, respectiv in zona în care se estimează că va ajunge pata de produs petrolier. „În aceste condiții o parte importanta a exercițiului prevede activități ale forțelor si mijloacelor de intervenție în zona plajei Modern din Constanța. În urma declanșării exercițiului a fost convocat, în regim de urgență, Comandamentul Operativ de Depoluare Marină (CODM), care sub coordonarea prefectului județului Constanța s-a aprobat punerea in aplicare a Planului Național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi. Totodată, s-a activat Secretariatului Tehnic al CODM la sediul Inspectoratuluipentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța“, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

La acest exercițiu sunt angrenate forte si mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Cercetării și Inovării, Ministerului Sănătății, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, societăți private și ONG-uri.