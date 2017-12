ALERTĂ! Pepeni injectați, pe piața din Năvodari!?

Un internaut a publicat pe pagina de socializare Facebook un filmuleț în care arată cum un pepene, pe care l-a cumpărat de la Kaufland din Năvodari, așa cum spune el, este mai mult decât fermentat sau... nu este exclusă varianta ca produsul să fi fost injectat pentru a ține cât mai mult și pentru a fi gustos. Atunci când înțeapă pepenele cu un cuțit, așa cum se poate vedea în filmulețul postat, din el ies o spumă albicioasă, dar și lichid, care pur și simplu țâșnește. ”Terorismul internațional și atentatul cu bombă au ajuns în România în pepeni! Azi am cumpărat periculoasa lubeniță de la Kaufland - Năvodari!! Nu știu ce steroizi folosesc, dar e cam riscant consumul... poți să crăpi mai repede cu pepenașu' decât cu oala sub presiune uitată pe foc! Enjoy the movie!!!”, scrie A.Z.

Specialiști ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) din Constanța, care au vizionat filmulețul, au plecat la respectivul punct de vânzare indicat de A.Z. în mediul online, pentru a face o verificare. ”Personal nu am mai văzut așa ceva în viața mea”, a spus un inspector al CJPC. Comisariatul constănțean nu a mai înregistrat până acum astfel de reclamații.

S-AU PRELEVAT PROBE

La fața locului au ajuns și veterinarii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța, dr. Cristina Linte, echipa de medici veterinari a întreprins o serie de verificări în unitatea alimentară. ”Au fost recoltate probe suplimentare din pepeni pentru a determinări fizico-chimice și reziduuri pesticide, probe ce vor fi trimise la laboratorul din București. Probabil că în câteva zile vom avea și rezultatele”, a declarat, pentru ”Telegraf”, dr. Cristina Linte.

UNITATEA ALIMENTARĂ A FOST AMENDATĂ CU 2.000 DE LEI PENTRU ETICHETARE NECORESPUNZĂTOARE A UNOR PRODUSE.

CE SPUNE ANPC

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat că a fost dispus un control în acest sens, ocazie cu care s-au verificat cele două loturi de pepeni verzi expuse la comercializare în respectivul magazin. Țara de proveniență a pepenilor este Grecia. ”În urma secționării mai multor pepeni (20 de bucăți), nu s-a confirmat existența pepenilor spumanți, umflați, efervescenți”, a precizat directorul ANPC.

Pe de altă parte, de ceva timp se vehiculează pe rețelele de socializare tot mai multe informații prin care se atrage atenția că pepenii încep să fie injectați pentru a rezista cât mai mult timp și pentru a fi mai gustoși. Ba mai mult, unii spun că pepenii care au semințele de culoare albă sunt cu siguranță injectați și nu trebuie consumați sub nicio formă pentru că sunt plini de pesticide care dăunează sănătății.

PUTEȚI VIZIONA FILMULEȚUL POSTAT DE A.Z. la linkul: https://www.facebook.com/andrei.zamfirescu.52/videos/vb.100000564173786/1290287391000054/?type=2&theater.

Menționăm că pe YouTube pot fi vizionate mai multe filmulețe similare, se pare din mai multe zone ale lumii.

Citește și:

Kaufland reacționează la „incidentul pepenilor injectați din Năvodari”