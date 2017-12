Alerte pe teritoriul SUA în legătură cu posibile atacuri teroriste

Autorităţile federale din SUA au trimis mai multe buletine unor secţii de poliţie din ţară, avertizînd că stadioanele sportive, centrele de petrecere a timpului liber, hotelurile şi sistemele de tranzit ar putea fi ţinte ale unor atacuri teroriste, relatează ”USA Today”. Cel puţin patru echipe ale FBI şi ale Departamentului de Securitate Internă (DHS) au fost mobilizate de vineri pînă luni noaptea, în contextul intensificării unei investigaţii teroriste naţionale extinse de la New York la Denver. ”Deşi DHS şi FBI nu au informaţii privind momentul, locaţia sau ţinta vreunui atac planificat, credem că este prudent să creştem nivelul securităţii partenerilor noştri locali de implementare a legii, privind ţintele şi tacticile unor activităţi teroriste anterioare”, au declarat cele două agenţii, într-o declaraţie făcută marţi. Avertizările au dus la consolidarea securităţii în sistemul aglomerat de transporturi din New York. ”Deşi nu există o ameninţare credibilă la adresa sistemului nostru, noi am sporit prezenţa poliţiei”, a spus purtătorul de cuvînt al Autorităţii Metropolitane de Transport Aaron Donovan.

Trei bărbaţi au fost arestaţi sîmbătă, în legătură cu ancheta demarată. Toţi trei, Najibullah Zazi, în vîrstă de 24 de ani, tatăl său, Mohammed Zazi, în vîrstă de 53 de ani şi liderul religios din New York Ahmad Wais Afzali, de 37 de ani, au fost acuzaţi că au făcut declaraţii false în faţa anchetatorilor, dar nu au fost acuzaţi de acte de terorism. Poliţia din New York, acţionînd fără ştirea FBI, pare să fi compromis supravegherea unuia din suspecţii de terorism şi ancheta privind un complot terorist aflat într-o fază critică, interogînd un imam despre suspectul în cauză, relatează CBS, citînd o plîngere penală. ”Au venit să mă întrebe despre caracterele voastre”, i-a spus imamul Ahmad Wais Afzali, suspectului Najibullah Zazi, într-o conversaţie telefonică înregistrată în secret, la 11 septembrie. ”M-au întrebat despre voi, băieţi”. În plîngere se arată că anchetatorii i-ar fi trezit suspiciuni lui Najibullah Zazi, şofer de autobuz în Denver, remorcînd şi percheziţionînd o maşină pe care acesta o închiriase pentru deplasarea pe care intenţiona să o facă la New York şi care a alimentat temerile legate de un posibil atac terorist. Această acţiune, susţin autorităţile, a furnizat dovezi privind existenţa unor instrucţiuni pentru fabricarea unei bombe care au fost găsite pe laptopul lui Zazi. În plus, potrivit ediţiei electronice a revistei ”Time”, oficialii FBI au acuzat poliţia new-yorkeză că a compromis ancheta atunci cînd a arătat fotografia lui Najibullah Zazi, care face obiectul investigaţiilor, imamului Ahmed Afzali, un informator al poliţiei. Afzali l-ar fi sunat mai întîi pe tatăl lui Zazi, Mohammed, apoi chiar pe Najibullah, alertîndu-l în acest fel cu privire la anchetă. FBI, care monitoriza convorbirile telefonice, a fost obligat în aceste condiţii să acţioneze imediat şi să-i aresteze pe Najibullah Zazi şi pe tatăl său, mult mai repede decît intenţiona.

CBS relatează că oficialii poliţiei din New York şi cei ai FBI au negat că potenţialele erori le-au forţat mîna să efectueze, săptămîna trecută, o serie de raiduri care au atras atenţia, l-au determinat pe Zazi să-şi anuleze deplasarea la New York şi au provocat fricţiuni între cele două agenţii, care colaborează în cadrul Forţei de Intervenţie Comune împotriva Terorismului. De asemenea, potrivit revistei ”Time”, Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) a dezminţit acuzaţiile potrivit cărora ar fi compromis ancheta, obligînd FBI să opereze arestări înainte de a-şi construi pe deplin cazul şi ar fi împiedicat descoperirea mai multor conspiratori.