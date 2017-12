Aleșii din Techirghiol se ceartă pe... scăderea impozitelor

07:31:59 / 18 Februarie 2016

Aduceti GAZELE SI ASFALTATI !!! nu Gradina Botanica...rad si curcile de noi

Bravo Doamnei Slincu ! poate aude si Primaria Techirghiol, nu de Gradina Botanica aveam nevoie, nici dracu' n-o s-o viziteze...sa fim seriosi ! In Techirghiol vin doar batrani si oameni cu handicap care nu cred ca vor sa viziteze asa ceva...sunt alte interese la mijloc...no comment ! MAI MULTA GRIJA FATA DE CETATENI ! ASFALTATI TOT ORASUL SI ADUCETI GAZELE NAIBII SI LA NOI IN TECHIRGHIOL ! Cel/Cea ce v-a indeplini cele de mai sus v-a merita postul de primar, pe un termen lung chiar !