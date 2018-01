Aleșii județeni și-au mai găsit un subiect de râcă: Centrul „Jean Constantin

TELEGRAF Online

După cinci ani de chinuri, timp în care a fost într-o continuă reabilitare, fostul cinematograf-emblemă al Constanței și chiar al României, Republica, are toate șansele să își redeschidă porțile la începutul anului viitor. Lucrările începute în 2013 abia au fost finalizate, însă Centrul Cultural „Jean Constantin”, căci aceasta este noua titulatură a obiectivului, nu a fost deschis nici până acum. Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Horia Țuțuianu, a spus că lucrările sunt gata, se lucrează la actualizarea organigramei și există șanse ca inaugurarea să aibă loc în februarie. După această declarație, liberalii au reacționat. „Deși termenul inițial de finalizare a lucrărilor la Centrul „Jean Constantinׅ“ era 31 decembrie 2015, până în acest moment, în toate declarațiile făcute de conducerea CJC, niciodată nu s-a pus problema lipsei personalului, pentru întârzierea lucrărilor fiind vorba mereu doar de greșeli de proiectare! Mi-e greu să înțeleg de ce nimeni nu s-a gândit până în prezent la faptul că un astfel de centru ar avea nevoie și de personal calificat care să îl administreze”. Acesta amintește faptul că, la data de 27 martie, a depus la registratura Consiliului Județean Constanța, având număr de intrare 7.546, un proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanța. Am solicitat, în urmă cu nouă luni, înființarea unei instituții publice de interes județean, care să fie în subordinea CJC, urmând să fie finanțată atât din bugetul județean, cât și din venituri proprii. Cu alte cuvinte, am cerut atunci înființarea unei structuri care să aibă exact rolul de a asigura personalul calificat pentru funcționarea acestui centru. Ba mai mult, am specificat atunci și faptul că sediul acestei instituții de servicii comunitare ar putea fi chiar în incinta Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin“. De asemenea, proiectul de hotărâre prevedea că, în termen de 30 de zile de la adoptare, se va înainta către CJC un alt proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Servicii Comunitare Integrate, cu consultarea directă a organizațiilor de tineret din județul Constanța”, a declșarat consilierul județean Bogdan Bola. Aceasta precizează că, prin urmare, dacă acest proiect ar fi fost pus pe ordinea de zi a Consiliului Județean Constanța și votat de către consilierii județeni acum nouă luni, acum nu ne-am mai fi confruntat cu această problemă. „Mai mult, am fi putut pregăti terenul, prin acest Centru de Servicii Integrate, pentru preluarea și administrarea Palatului Copiilor, proiect de hotărâre care aparține tocmai președintelui CJC, Horia Țuțuianu. Tocmai pentru că, în ultima perioadă, Consiliul Județean Constanța a început să facă pașii necesari pentru a asigura un cadru adecvat în vederea organizării și promovării activităților de tineret, pentru incluziunea socială și consilierea tinerilor în vederea asigurării de condiții optime pentru integrarea socio-profesională, nu pot să înțeleg de ce un astfel de proiect se află, după nouă luni, încă „în analiză““, a subliniat Bola. Liberalul este de părere că, pentru un județ precum Constanța, o simplă direcție în cadrul Consiliului Județean Constanța, care să administreze patrimoniul de tineret și să creeze politici viabile de tineret, nu este de ajuns. „Propunerea mea privind acest Centru de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanța, nu reprezintă doar un proiect pentru câțiva ani, ci reprezintă o viziune pe termen lung a ce înseamnă prestarea de servicii de utilitate publică în calitate de organizator/partener, în vederea derulării și implementării de proiecte și programe adresate studenților și tinerilor de până la 35 de ani din județul Constanța”, subliniază Bogdan Bola. În concluzie, consilierul județean liberal Bogdan Bola consideră că, „în loc să ne punem piedici politice, din care au de suferit doar tinerii Constanței, mai bine am lucra împreună la proiectele care aduc un plus urbei noastre. Dacă nu am fi trecut cu vederea un astfel de proiect, de acest Crăciun, am fi putut merge la spectacole în Centrul „Jean Constantin“, organizațiile de tineret ar fi avut un loc adecvat pentru întâlniri, iar Consiliul Județean Constanța ar fi putut să își asume rolul său de inițiator de politici de tineret, stimulând dezvoltarea personală a tinerilor și realizând un adevărat hub unde se pot dezvolta idei cu adevărat bune pentru tinerii acestui județ”. Pentru a veni în sprijinul deschiderii cât mai rapide a Centrului Cultural „Jean Constantin”, consilierul județean liberal Bogdan Bola a depus, vineri, 29 decembrie, o adresă prin care solicită, din nou, punerea pe ordinea de zi în prima ședința a Consiliului Județean Constanța, proiectul de hotărâre privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanța