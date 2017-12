Aleşii locali ai PSD reclamă prigoana portocalie şi lipsa descentralizării reale

Conducerea centrală a PSD s-a întîlnit ieri, la Bucureşti, cu aleşii locali ai partidului, întrunire la care au participat peste 700 de primari şi preşedinţi social-democraţi de consilii judeţene din ţară. Constanţa a fost reprezentată de o delegaţie de peste 20 de primari, condusă de primarul municipiului, Radu Mazăre, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu. Discuţiile purtate între conducerea centrală şi aleşii locali s-au axat pe trei direcţii principale: critici dure la adresa guvernanţilor, prigoana la care sînt supuşi aleşii locali ai PSD şi nevoia de descentralizare reală a administraţiei publice locale. Încă de la cuvîntul de deschidere, preşedintele PSD, Mircea Geoană, a anunţat că perioada în care social democraţii au apelat la eleganţă în politică pentru interesele României s-a încheiat, urmînd să se dezgroape securea războiului faţă de Alianţă. „Băsescu, Tăriceanu şi grupurile de oligarhi din jurul lor sînt interesaţi de un singur lucru: controlul banului public”, a declarat Geoană. El a afirmat că, de la alegerile din noiembrie 2004, actuala putere a lansat două operaţiuni: “jefuirea celor mulţi în beneficiul puterii, grupaţi în jurul lui Băsescu şi Tăriceanu şi prigoana împotriva PSD”. Liderul PSD a promis că actuala conducere va transmite public mai multe mesaje “tăioase” la adresa actualei puteri şi va vorbi mai puţin despre problemele interne din partid. Cuvinte grele la adresa Guvernării portocalii au fost rostite şi de primarii care, pe rînd, au luat cuvîntul.

Alianţa, criticată pentru partipriuri politice în administraţie

Geoană a criticat şi viziunea actualei guvernări asupra descentralizării administraţiei publice locale, “centralismul oligarhic, vopsit în culori ţipătoare pentru a fura ochii şi a hipnotiza conştiinţele”. El a acuzat actuala putere că este interesată doar “să dea tunuri” şi a avertizat că “mîna lungă a Justiţiei şi memoria la fel de lungă a PSD îi va ajunge prin orice cotlon sau paradis fiscal s-ar duce”. De altfel, mesajul principal transmis de toţi reprezentanţii PSD ai autorităţilor locale a arătat faptul că sub masca unei aşa-zise descentralizări, portocaliii încearcă o hipercentralizare exagerată a tuturor resurselor. Primarii au criticat faptul că Guvernul încalcă legislaţia încărcînd atribuţiile autorităţilor locale cu noi sarcini, fără alocarea surselor de finanţare necesare pentru susţinerea noilor activităţi. Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Liviu Dragnea, a prezentat o declaraţie comună prin care se arată că deşi procesul de descentralizare a fost demarat la toate nivelurile în legislatura trecută, acesta a rămas nedefinitivat. El a criticat faptul că guvernanţii nu fac decît să centralizeze toate resursele financiare, în paralel cu un proces de descentralizare rapidă a obligaţiilor. "Autorităţile locale sînt cele care cunosc adevăratele probleme ale cetăţeanului. Niciodată un ministru sau un secretar de stat de la Guvern nu va şti mai bine decît autorităţile locale care sînt principalele priorităţi ale unei comunităţi locale", a declarat Dragnea. Pentru a demonstra modul în care Guvernul Alianţei preia prerogativele autorităţilor locale, Dragnea a subliniat faptul că din cele 30 de milioane de euro care vor fi alocate României ca fonduri structurale anul viitor, practic, numai trei milioane vor fi la dispoziţia autorităţilor locale. "Putem numi acest Guvern ca fiind Guvernul 10%, pentru că 90% din fondurile europene vor fi distribuite de guvernanţi după bunul plac", a declarat Dragnea. Pentru a sublinia modul "echitabil" în care împarte Guvernul banii, social democraţii au prezentat o statistică a fondurilor alocate primăriilor Alianţei în comparaţie cu banii pentru autorităţile locale PSD, deşi numărul aleşilor locali aflaţi de ambele părţi este sensibil egal. Liviu Dragnea a arătat că 20% din fondurile alocate de Guvern pentru cele două formaţiuni politice au fost destinate PSD, în timp ce 80% au ajuns la Alianţă.

PSD susţine întărirea capacităţii decizionale a autorităţilor locale

Prezent la întîlnire, Radu Mazăre a descris pe scurt atmosfera din sala de conferinţe: "Întîlnirea mi-a dat senzaţia unei oale care dă în clocot. Toţi primarii şi toţi aleşii locali reclamă acelaşi lucru: prigoana. În afara instituţiilor de control şi organelor de anchetă care îi hăituiesc numai pe aleşii PSD, relevant este modul în care Guvernul a împărţit fondurile. Constanţa a primit ZERO lei şi în 2005 şi în 2006, în timp ce marele primar al Clujului şi Clujul, au primit aprox. 500 de miliarde de lei". La rîndul lui, Nicuşor Constantinescu a declarat că atît el cît şi Radu Mazăre au prezentat public modul în care Guvernul a alocat sute de miliarde primăriilor conduse de primari PNL sau PD. "Este regretabil ce se întîmplă, pentru că nu poţi să împarţi nevoile copiilor din diferite localităţi după formula politică aleasă în 2004. Sperăm să nu se mai întîmple astfel de chestiuni în viitoarea guvernare PSD. Una din marile probleme pe care le are România în acest moment este lipsa unei descentralizări reale. Deşi descentralizarea este cuprinsă în programul de guvernare al Cabinetului Tăriceanu, în realitate nu se întîmplă nimic! Cînd trebuie să se transfere obligaţii autorităţilor locale se dau sarcini, dar nu şi fonduri, ceea ce este ilegal, întrucît Legea Finanţelor Publice spune că nu poţi trasa o sarcină fără să asiguri sursele de finanţare", a mai spus Constantinescu. "Este anormal ca aşa-zisele servicii deconcentrate să fie conduse de un prefect care nu este ales, ci numit, şi care nu are alt rol decît să verifice legalitatea actelor emise de către autorităţile locale", a mai spus şeful CJC.

În finalul întînirii, Mircea Geoană a declarat că toate solicitările aleşilor locali PSD privind descentralizarea reală vor fi incluse în programul de guvernare al PSD şi vor fi aplicate imediat după ce partidul va reveni la putere. Mai mult, preşedintele PSD i-a anunţat pe reprezentanţii administraţiei locale, pe care i-a catalogat ca fiind coloana vertebrală a partidului, că reprezentanţii de la vîrf ai PSD vor fi mult mai incisivi în ce priveşte promovarea proiectelor de transferare a deciziei de la administraţia centrală către cea locală.