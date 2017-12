Alessandro Safina va degusta din nou vinul românesc

Carismaticul tenor italian Alessandro Safina soseşte astăzi, în România, însoţit de staff-ul său compus din 10 persoane. Artistul urmează să susţină un concert extraordinar, luni, la Sala Palatului, cu începere de la ora 20.00. Cîntăreţul va fi susţinut, pe scenă, de o trupă de acompaniament instrumental din Italia, dar şi de Orchestra Metropolitană Bucureşti, formată din 30 de muzicieni. Partenera sa de duet va fi tînăra Ianna, cei doi urmînd să interpreteze cîteva melodii celebre, precum „Time To Say Goodbye (Con Te Partiro)”, „Vivo per Lei” sau „Aria e Memoria”.

Scena Sălii Palatului va fi decorată cu sute de trandafiri albi şi orhidee thailandeze, florile preferate ale lui Alessandro Safina. Florile vor fi aduse special din Olanda, chiar în ziua concertului, pentru a se menţine proaspete. Pentru cabine, artistul a cerut platouri cu fructe exotice, cafea espresso şi apă plată. Vedeta a declarat că de-abia aşteaptă să servească din nou, în România, salată de vinete şi ardei copţi, preparate care i-au plăcut la nebunie anul trecut. Fin cunoscător al vinurilor de calitate, tenorul a rămas impresionat de vinul românesc „Feteasca Neagră”, pe care îl va degusta din nou la petrecerea pe care organizatorii i-o pregătesc după concert.

Timp de trei zile, pe durata şederii sale în România, Safina va locui într-unul din cele mai somptuoase apartamente aflate la ultimul etaj ale hotelului Radisson. Apartamentul dispune de dotări hi-tech de ultimă generaţie şi oferă luxul cu care orice vedetă de talie mondială se poate considera cu adevărat răsfăţată.

Starul italian doreşte ca anul acesta să viziteze castelul Bran, dacă timpul îi va permite. La vizita de anul trecut, vedeta i-a surprins pe jurnalişti cu multitudinea informaţiilor pe care le ştia despre România, despre istoria şi personalităţile autohtone din artă sau sport.

Ultimele bilete pentru concertul de luni pot fi achiziţionate de la Sala Palatului, din magazinele Germanos, Cărtureşti, Vodafone, Diverta sau online, pe www.eventim.ro, www.bilete.ro şi www.myticket.ro, lapreţuri cuprinse între 80 şi 200 lei. Pentru cei care au fost interesaţi să-l cunoască personal pe Alessandro Safina s-a pus în vînzare un număr limitat de bilete Meet&Greet, care conferă posibilitatea unei întîlniri cu tenorul în culise, înainte de începerea concertului, pentru poze şi autografe.