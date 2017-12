Alex Arginteanu, dublu campion la Strongman

Competițiile de Strongman organizate la Constanța par să devină întrecerea preferată pentru constănțeanul Alexandru Arginteanu, câștigător pentru a doua oară consecutiv într-o întrecere unde doar cei mai bine pregătiți dintre sportivi pot face față. După succesul din 2013, colosul de 1,93 și 133 kg, cu o circumferință a brațului de 54 cm (!), s-a impus și la ediția din acest an, desfășurată vineri seară, în stațiunea Mamaia. Deși accidentat și, așa cum mărturisea, insuficient pregătit pentru a arăta tot ceea ce poate într-un concurs unde forța brută face pereche cu cea mentală, Alex Arginteanu a izbutit să se impună din nou, lupta pentru podium fiind foarte disputată. „Anul trecut am avut mai multă încredere că voi învinge, față de acum. În ultimele patru-cinci săptămâni am avut două accidentări urâte și nu mă gândeam că pot ajunge măcar aproape de podium. Am încercat să dau tot ce pot, dar nu mi-a trecut prin cap că voi câștiga. În aceste concursuri contează nu atât mușchii, cât creierul, care te împinge să mergi mai departe”, a precizat sportivul constănțean în vârstă de 29 de ani.

Organizată de Asociația Sportivă “Omul de Fier”, ediția din acest an a Strongman Mamaia a fost susținută de numeroși parteneri care par să vină tot mai aproape, de la an la an, de această disciplină, precum și de numeroase firme de nutriție care au contribuit, la final, la premiile oferite celor opt participanți. Ediția din acest an a prilejuit și debutul în aceste competiții al unui alt constănțean, Marcel Marin, care se anunță un concurent serios și la următoarele concursuri. Precedentele ediții au fost câștigate, în ordine, de Nicu Rotaru (Constanța - în 2008), Paul Pârjol (București - în 2009, cel mai tânăr învingător, la doar 18 ani) și Alex Arginteanu (Constanța - în 2013 și 2014).