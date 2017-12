Alex Arginteanu vrea “să învingă” şi un avion Hercules

23:22:21 / 22 Decembrie 2013

Impresii de 2 bani basina ! Asta lasam cu totii ! Ne trezim dintr-un somn al dracu de adanc atunci cand vedem cum cineva evolueaza ! Si cum mai evolueaza, intr-un mod atat de frumos, ca si el de altfel. Poa' sa-l bage si pe dracu' in el bai tontilor , atata timp cat o face cu cap- plus ca in capul ala ii mai zace si minte..si ce minte inca..! Dar ce sa stim noi , muritorii de rand ? Decat sa-i manjim pe cei cu stofa de AMBROZIACI ! Are tot ce-i trebuie pentru performanta si exact cum a precizat si el in articol , fara o minte antrenata te poti numi din start invalid. Si cum am mai zis-o intr-o " incaierare " verbala : decat full of shit , mai bine plin cu testosteron ! Este cum multi ar trebui sa fie, un modest din cale afara dar care cu siguranta are nevoie sa i se recunoasca meritele. Si daca totusi nu am consuma degeaba aerul pe acest Pamant , si ne-am oxigena cum trebuie , am putea sa facem diferenta dintre un OM pana la urma ce traieste pentru si prin sport , ce face sacrificii probabil nebanuite si negandite de catre multi si niste carnaciori afumati ca pentru masa de Craciun ce merg al dracu' de bine cu bere din belsug care eventual vor fi digerati ( cu greu) si ragaiti pe masura ! Nu il cunosc pe acest tanar , n-am avut placerea , dar il stiu ...si mi-e de ajuns. Sa stati de vorba cu el , sa-i strangeti mana , si cand o faceti sa-l priviti in ochi. Acolo zace pasiunea pentru tot ceea ce a realizat si va mai realiza de acum inainte. Abia astept sa mai aud despre el ... numai de bine, bineinteles. Iti doresc cel mai Craciun Fericit Alexandre ...