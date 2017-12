Alex deschide concertul lui Shaggy, la Mamaia

Alex va susţine un recital în deschiderea concertului cîntăreţului jamaican Shaggy, eveniment care are loc pe 29 august, pe plaja unui hotel din Mamaia. Alex este un artist foarte apreciat de publicul tînăr. Albumul său de debut, „Yamasha\", o combinaţie de R&B, hip hop şi pop, a lansat două hituri de succes, „Yamasha\" şi „Dragoste la prima vedere\". Interpretul s-a jucat cu multiple genuri muzicale, avînd la activ colaborări cu Anda Adam, Connect-R, Matteo, C.I.A, Sişu & Puya, Mandinga, Anna Lesko şi alţii.

Concertul Shaggy din România, inclus în turneul de promovare a albumului „Intoxication\", va prezenta publicului o parte din hiturile artistului jamaican, precum „Oh Carolina\", „Boombastic\" şi „Hey Sexy Lady\".

Shaggy a fost de la bun început un ambasador internaţional pentru mişcarea reggae, fiind singurul artist jamaican în viaţă care a primit Discul de Diamant. S-a lansat pe piaţa muzicală la începutul anilor \'90, cu un remix al piesei ska „Oh Carolina\" -, primul său material reggae dancehall underground dînd peste cap topurile vremii. Au urmat alte hituri reggae, care l-au propulsat direct în vîrful topurilor muzicale. După lansarea albumului „Boombastic\", un succes mondial, Shaggy a cîştigat, în 1996, premiul Grammy la categoria „Best Reggae Album\".

Anul 2000 a însemnat pentru Shaggy lansarea materialului „Hotshot\", desemnat, ulterior, cel mai bine vîndut album al anului 2001. Şi acesta s-a vîndut în peste 13 milioane de unităţi în toată lumea, datorită celor două single-uri arhicunoscute: „It Wasn’t Me\" şi „Angel\". În 2002, Shaggy a lansat albumul „Lucky Day\", urmat, un an mai tîrziu, de „Friends Reunited: The 90\'s\". Anul 2005 a marcat lansarea albumului „Clothes Drop\", care a ajuns în topuri cu single-uri ca „Wild2Nite\" şi „Ready Fi Di Ride\".

Pînă în prezent, Shaggy a vîndut peste 20 de milioane de albume, dar artistul nu este mulţumit, ştiind că recordurile nu au farmec dacă nu sînt întrecute. 2007 a adus în atenţia fanilor săi din toată lumea „Bonafide Girl\", urmat de „Intoxication\". La începutul acestui an, Shaggy a lansat, în exclusivitate pe MySpace, cel mai nou videoclip al său, filmat pentru piesa „What\'s Love\". Materialul a fost produs de Hype Williams în colaborare cu Akon. „What\'s Love\" este al doilea single de pe albumul „Intoxication\".

Biletele pentru concert pot fi cumpărate online, de pe site-urile www.ticketpoint.ro, www.bilete.ro şi www.eventim.ro, precum şi din reţeaua magazinelor Diverta din ţară, hypermarket-urile Carrefour şi magazinele Germanos, la preţul de 55 de lei bucata. Biletele „Golden Ring\"- locuri limitate cu vizibilitate maximă, în faţa scenei - costă 75 de lei.