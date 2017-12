Alex Mica, asaltat de „boboacele” de la „Călinescu”

Cântăreţul constănţean Alex Mica, interpretul hit-ului „Dalinda”, a susţinut un concert, vineri noapte, în Crema Summer Club din staţiunea Mamaia, în cadrul „Balului bobocilor” Liceului Teoretic „George Călinescu”. Instituţia şcolară are o veche reputaţie de „liceu cu fete frumoase”, lucru vizibil şi la balul de vineri seară, iar Alex Mica este un tânăr artist cu mare „lipici” la domnişoare, după cum s-a putut observa şi la acest eveniment. Cântăreţul a urcat pe scenă după ora 2.00, împreună cu Mr. Sax, saxofonistul nelipsit de la concertele sale şi a interpretat piesele care i-au adus succesul, „Breathe”, „Dalinda”, „My Hermosa” sau „Maria Maria”. La finalul concertului, după ce a coborât de pe scenă, a fost „luat pe sus” de domnişoarele dornice de poze şi nu a scăpat fără să fie... pupat de câteva dintre acestea.

„E frumos când vin fetele la mine, dar nu mă consider un mare cuceritor. Eu sunt îndrăgostit de... „Dalinda”. M-am simţit foarte bine în seara aceasta, în ciuda oboselii, pentru că îmi place mult pe scenă. Am scos noul single „Heya”, aşteptăm feedback la el, iar pentru anul următor, avem noi proiecte îndrăzneţe. De sărbători, o să am concerte, aşa că nu o să apuc să stau cu familia, din păcate. Pentru Revelion, am oferte de concert din Maroc şi Portugalia”, a declarat Alex Mica.