Alexander Gima, în finală la Terme Ptuj Open

Una dintre marile speranţe ale tenisului constănţean, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu), se află la un pas de câştigarea unui turneu european. Astfel, componentul echipei naţionale ale României sub 12 ani s-a calificat în finala turneului Terme Ptuj Open, găzduit de oraşul sloven Ptuj, competiţie de categoria a 3-a rezervată juniorilor sub 12 ani. Alexander Gima a trecut vineri, în penultimul act, de Gleb Mityurin (Rusia), cu 6-2, 7-6, şi se va lupta, sâmbătă, pentru cîştigarea trofeului, cu sârbul Bodin Zarkovic. Într-un alt turneu important, Mercedes Jugend Cup, competiţie de categoria 1 rezervată tenismenilor sub 14 ani şi găzduită de localitatea germană Renningen, Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lucian Surdeanu) a mai făcut un pas către trofeu. Constănţeanca a acces în semifinale, după ce a depăşit-o, în sferturi, pe Jessica Bruehwiler (Elveţia), cu 6-1, 6-1. Surdeanu a jucat vineri seară pentru un loc în finală cu Gyulnara Nazarova (Ucraina).