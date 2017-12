Alexander Skarsgard nu a ales actoria din prima

Actorul suedez Alexander Skarsgard este favorit în cursa pentru obţinerea rolului principal într-o nouă ecranizare a aventurilor lui Tarzan, un personaj creat de Edgar Rice Burroughs, în anul 1912. Actorul suedez, unul dintre protagoniştii serialului de mare succes ”True Blood”, este considerat marele favorit pentru obţinerea acestui rol, în faţa lui Henry Cavill, Charlie Hunnam şi Tom Hardy. În noul film, al cărui scenariu a fost scris de Adam Cozad, personajul Tarzan, al cărui nume european este John Clayton al III-lea, trăieşte în Anglia, după ce s-a refamiliarizat cu obiceiurile şi cu principiile societăţii occidentale. Directorii studiourilor Warner Bros. au aprobat deja acest proiect cinematografic, care va concura cu o versiune 3D a poveştii scrise de Edgar Rice Burroughs, în care rolul lui Tarzan va fi jucat de actorul Kellan Lutz, cunoscut graţie francizei ”Twilight / Amurg”. Volumul original a fost urmat de alte 25 de continuări şi a generat numeroase ecranizări, în care rolurile principale au fost interpretate, de-a lungul anilor, de actori celebri precum Johnny Weissemuller, Christopher Lambert şi Casper Van Dien.

Alexander Skarsgard, fiul renumitului actor suedez Stellan Skarsgard, a devenit cunoscut graţie şerifului-vampir Eric Northman din serialul de televiziune ”True Blood”, produs şi difuzat de postul HBO. A început să joace la 8 ani neîmpliniţi, recunoaşte că şi-ar fi dorit altceva de la viaţă. De altfel, la 13 ani, a întrerupt actoria pentru un deceniu. ”Mi-ar fi plăcut să fiu arhitect. Când eram copil, voiam să fiu fotbalist, dar mi-am dat seama repede că nu am deloc talent pentru asta”, a mărturisit chipeşul actor. Viaţa a decis altfel. Alexander Skarsgard a urmat aceeaşi carieră ca şi tatăl său, a studiat actoria în SUA şi a reuşit să se facă remarcat. A rămas însă modest şi nu se consideră sexy sau masculin. Cât despre talent actoricesc, crede că nu avea deloc când era mic. Îi place să-şi ţină viaţa particulară departe de ochii lumii şi pentru asta consideră că de vină este moştenirea lui genetică. ”Am crescut cu un tată actor, l-am văzut cum reacţiona şi mi-am dat seama cât de important era pentru el să-şi protejeze familia. Voia pentru noi o viaţă privată şi normală, pe cât posibil. Nu voia să o împărţim cu toată lumea. În plus, suedezii nu-şi etalează bogăţia sau succesul. Sunt mulţi oameni avuţi la Stockholm, dar o să vedeţi foarte puţine maşini Lamborghini pe străzi. Este o cultură în care oamenii nu simt nevoia să facă paradă de succesul lor. Personal, mi se pare foarte ciudat că există cineva care vrea să ştie ce am mâncat la prânz”, a subliniat Alexander Skarsgard.