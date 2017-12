Alexander Vershbow, secretarul general adjunct al NATO va veni în România

Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România şi în Polonia, unde se va întâlni cu mai mulţi oficiali de rang înalt, inclusiv cu preşedinţii celor două ţări, şi va participa la o serie de reuniuni, informează un comunicat al NATO.

Secretarul general adjunct al NATO va merge în România pe 3 şi 4 noiembrie şi se va întâlni cu preşedintele român, Klaus Werner Iohannis. La Bucureşti, Vershbow va avea de asemenea o întâlnire bilaterală cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

El va susţine marţi un discurs în cadrul conferinţei Voice of the Flank Security Forum, organizată de German Marshall Fund of the United States.

Miercuri, ambasadorul Vershbow va participa la reuniunea regională între liderii a nouă state din cadrul NATO, care va fi găzduită la Bucureşti de preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, şi de omologul său polonez, Andrzej Duda.

Secretarul general adjunct al NATO se va întâlni joi cu oficiali de rang înalt în capitala Poloniei, iar vineri va susţine un discurs la Forumul pentru Securitate de la Varşovia.

O reuniune la vârf între liderii a nouă ţări din Europa Centrală şi de Est membre NATO urmează să aibă loc pe 4 noiembrie la Bucureşti, în vederea examinării provocărilor la adresa securităţii în estul şi sudul Alianţei Nord-Atlantice.

În afară de şefii de stat ai României şi Poloniei, la summit vor lua parte oficiali de rang înalt din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania şi Slovacia.