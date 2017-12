Alexandra Delia Petria, în Top 30 modele ale lumii

Alexandra Delia Petria, reprezentanta României la „Miss Model of the World 2009\", a intrat în Top 30 modele ale lumii - din 70 de ţări participante - şi a primit propunerea de a lucra în Hong Kong pentru următorii cinci ani, dar şi de a participa la alte concursuri de frumuseţe din lume. Potrivit unui comunicat al Agenţiei 4Image, concursul internaţional de modelling, abilităţi de comunicare şi frumuseţe „Miss Model of the World 2009\", la care a participat şi sibianca Alexandra Delia Petria, a avut loc la Shenzhen, în China.

„Mă simt foarte onorată că am avut ocazia să reprezint România la acest concurs internaţional. A fost o experienţă de neuitat. M-a impresionat cultura şi tradiţia chineză, oamenii foarte serviabili şi politicoşi din China. Mi-a plăcut în mod deosebit atmosfera de la concurs, lucrurile nu au fost la fel de tensionate cum se obişnuieşte la astfel de concursuri internaţionale. Am legat multe prietenii în toată lumea, în special cu candidatele din ţările latine, care s-au dovedit a fi printre cele mai prietenoase, dar şi cu vecina noastră reprezentanta Ungariei\", a declarat Alexandra Delia Petria.

Model al Agenţiei 4Image din Sibiu, Alexandra Petria este studentă la Facultatea de Medicină „Victor Papilian\", în anul al III-lea. „Cu toate că e foarte tentant să locuieşti în Hong Kong, oraşul unde mi-a fost propus contractul, nu aş renunţa la studiile în medicină şi nici la Sibiu, deocamdată\", a adăugat Alexandra.

Pe lângă această propunere, Alexandra a primit invitaţii la alte concursuri internaţionale de gen, din Turcia, Kenya, Italia, Republica Dominicană şi Serbia.