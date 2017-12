Alexandra Delia Petria reprezintă România la „Miss Model of the World\"

Alexandra Delia Petria, unul dintre manechinele remarcate de celebrul creator de modă Cătălin Botezatu, care a inclus-o în prezentările sale de modă, va reprezenta România la „Miss Model of the World\". Alexandra Delia Petria are vârsta de 22 ani, este studentă la Facultatea de Medicină „Victor Papilian\" din Sibiu şi lucrează în modelling, pentru Agenţia 4Image.

Potrivit unui comunicat al agenţiei, după participarea la concursuri internaţionale de profil, tânăra a fost selectată să reprezinte România la „Miss Model of the World\", concurs internaţional de frumuseţe, care se va desfăşura la Hong Kong, în China, pe 28 noiembrie. Tânăra va concura alături de alte 70 de finaliste din toată lumea. Competiţia este una dintre cele mai faimoase concursuri de frumuseţe din lume, având prima ediţie în 1988. Până în prezent, la acest concurs au participat 10.000 de modele din 70 de ţări. În cariera sa, Alexandra a participat la prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu, Irina Schrotter şi I.D Sarierri.