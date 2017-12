Alexandra Harra, arestată la New York

Iepuraşul sexy Alexandra Harra este o împătimită a maşinilor şi a vitezei, iar pasiunea ei i-a dat bătăi de cap. În weekend-ul care a trecut, fiica prezicătoarei Carmen Harra a vrut să le arate prietenelor ce poate face maşina ei, un bolid de lux. Ea a gonit prin New York cu o viteză de 166 km/h, în condiţiile în care limita legală era de 90 km/h. În ciuda eforturilor ei de a-i impresiona şi chiar seduce pe poliţişti, aceştia i-au pus cătuşele. „Am fost trasă pe dreapta de o maşină de poliţie. Prima reacţie a fost să impresionez cu lacrimi şi să mă ierte. Dar cum cei doi poliţişti erau foarte drăguţi, am încercat să-i seduc pentru a scăpa de amendă. Fiind sigură că abordarea mea va avea rezultate, i-am făcut ochi dulci celui cu păr ondulat în timp ce-i explicam nevoia de viteză, arătându-mi sânii ca să-i poată vedea mai bine. Planul a eşuat lamentabil. Am fost poftită să cobor şi mi s-au pus cătuşele. Poliţistul cel chipeş nu a fost convins de atuurile mele feminine”, a povestit blonda. La sediul Poliţiei, Alexandra a fost eliberată, scăpând doar cu un avertisment.