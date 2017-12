Actriţa germană de origine română Alexandra Maria Lara a fost prezentă, alături de Gérard Depardieu, la premiera mondială a filmului \"Small World\", care a avut loc, miercuri seara, la Institutul francez din Berlin. Filmul va rula în cinematografele germane începând din 16 decembrie.

Această coproducţie franco-germană, o adaptare cinematografică după un roman omonim scris de autorul elveţian de limbă germană Martin Suter, a fost aplaudată îndelung de publicul prezent la premieră. „Eram fericit şi fără memorie, iar acest lucru e odihnitor\", a declarat actorul francez Gérard Depardieu, care interpretează în acest film rolul personajului Conrad Lang, un pacient în vârstă de 60 de ani care suferă de maladia Alzheimer.

Această poveste „reprezintă o manieră originală de a-i privi pe oamenii bolnavi\", a spus regizorul peliculei, Bruno Chiche, vizibil emoţionat după proiecţia filmului. Personajul Conrad Lang „ajunge la o anumită formă de puritate spirituală, eliberată de orice urmă de resentimente. Deşi îşi pierde amintirile recente, el îşi regăseşte acea memorie, cea mai profundă şi mai esenţială, cea din copilărie\", a adăugat regizorul francez.

Actriţa principală din film, Alexandra Maria Lara, a declarat la rândul ei că a trăit „un moment magic\" atunci când a filmat alături de Gérard Depardieu. „E minunat să poţi să îl observi (...) a fost o onoare pentru mine\", a declarat în limba franceză tânăra actriţă germană de origine română. Alexandra Maria Lara a urmat cursurile liceului francez din Berlin.

„Sper că publicul german va aprecia acest film pe care eu îl consider magnific\", a adăugat Alexandra Maria Lara, a cărei familie a fost prezentă la proiecţia filmului.

„Publicul german este foarte atent\", consideră Gérard Depardieu, care a venit la Berlin şi în februarie 2010, pentru a-şi prezenta filmul „Mammuth\" la Berlinală.

Alexandra Maria Lara a părăsit România pe când avea cinci ani, emigrând cu familia în Germania. Rolul secretarei lui Hitler în „Căderea/ Der Untergang\" (film nominalizat la premiile Oscar) i-a adus celebritatea internaţională. În ultimii ani, Lara s-a întors în România, pentru a filma pentru „Offset\", o coproducţie cu un scenariu de Cristi Puiu şi Răzvan Rădulescu şi pentru „Tinereţe fără tinereţe/ Youth Without Youth\", în regia lui Francis Ford Coppola. De asemenea, ea a fost prezentă la TIFF în 2007, ca invitat special, în festival fiind proiectat şi filmul britanic „Am o slujbă naşpa rău/ I Really Hate My Job\", în care Lara joacă alături de Oana Pellea.