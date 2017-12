Constănţeanca Alexandra Stan a câştigat titlul de Best Romanian Act, impunându-se în faţa unei concurenţe puternice, formată din cei mai în vogă artişti autohtoni. Gala MTV EMA 2011 va avea loc pe 6 noiembrie, la Belfast, în Irlanda de Nord.

Frumoasa cântăreaţă a primit cele mai multe voturi la Best Romanian Act, devansând în popularitate nume precum: Guess Who, Puya, Fly Project şi Smiley. Aflată în cursa pentru distincţia Best European Act, Alexandra va da piept cu o serie de vedete recunoscute internaţional printre care: Adele, Swedish House Mafia şi Lena, câştigătoarea Eurovisionului, în 2010.

FANII ÎŞI POT VOTA FAVORIŢII Sesiunea de votare a fost deschisă ieri, fanii putându-şi susţine preferaţii până luni. Dacă interpreta va reuşi să obţină titlul de Best European Act, aceasta va intra în luptă cu laureaţii din Asia/Pacific, America Latină, America de Nord şi Africa, pentru Marea finală: World Wide Act.

Cariera Alexandrei Stan se află într-o perioadă formidabilă, în ultima vreme artista reuşind să „bifeze” mai multe succese pe plan profesional. Cântăreaţa a cucerit titlul de „Best Song”, pentru piesa „Mr. Saxobeat”, la Romanian Music Awards 2011, reuşind, totodată, să câştige discul de platină pentru vânzarea a mai mult de un milion de exemplare ale aceluiaşi single.

De curând, constănţeanca a pozat pentru publicaţia „FHM” Marea Britanie, devenind imaginea de pe prima pagină a numărului din luna septembrie. De-a lungul scurtei sale cariere de până acum, cântăreaţa a reuşit să stabilească recorduri greu de atins pentru artiştii români: staţionarea, timp de cinci săptămâni, în Billboard Hot Dance Airplay şi clasarea pe cele mai înalte trepte ale topurilor din ţări precum: Franţa, Canada, Italia şi Spania.

ALEXANDRA, PE CULMILE SUCCESULUI Mai mult, interpreta a reuşit o altă performanţă notabilă, aflându-se printre câştigătorii European Border Breaker Awards 2012, alături de nume „grele” ale industriei muzicale europene: Afrojack - Olanda, Anna Calvi - Marea Britanie, Swedish House Mafia - Suedia, Ben l\'Oncle Soul - Franţa, Selah Sue - Belgia, Elektro Guzzi - Austria, Agnes Obel - Danemarca, Boy - Germania, şi James Vincent McMorrow - Irlanda. Premiul European Border Breaker Awards se acordă artiştilor debutanţi care reuşesc să înregistreze cele mai mari vânzări în Uniunea Europeană şi este cel de-al doilea an în care România are un câştigâtor în cadrul prestigioasei competiţii, după succesul Innei din 2010.