Solista constănţeană Alexandra Stan a rămas cu sechele grave după ce a fost agresată de fostul ei impresar, Marcel Prodan. Ea nu mai vede bine cu ochiul drept şi are probleme cu auzul. Cântăreaţa se află acasă la părinţii ei, în comuna Valu lui Traian, care au grijă de ea. În tot acest timp, casa de discuri care are contract cu Alexandra face eforturi să îi salveze acesteia cariera muzicală.

Cântăreţei continuă să i se facă investigaţii medicale, iar veştile nu sunt deloc bune. Deşi vânătăile de pe faţă s-au retras aproape complet, organismul firav al Alexandrei a clacat sub avalanşa de lovituri primite în urmă cu aproximativ trei săptămâni. „Este încă în perioada de recuperare şi i se fac investigaţii medicale, pentru că problemele sunt serioase. Are nevoie de tratamente pe termen lung. Are probleme cu un ochi, cu gâtul, cu timpanul... Trebuie să mai facă un set de analize ORL. Lovitura primită la ochi are urmări serioase, i-a fost afectat nervul optic“, a spus avocatul artistei, Marius Nadă.

În aceste condiţii, Alexandra nu îşi poate relua activitatea artistică prea curând. Dincolo de aceste probleme medicale, există şi altele, de natură contractuală, care trebuie clarificate. „Din cauza stării ei de sănătate, dar şi a contractului cu impresarii, concertele ei sunt sistate“, a mai declarat apărătorul Alexandrei Stan.

Chiar dacă vor mai trece câteva luni bune până ce artista se va pune pe picioare, casa de discuri Ultra Records se preocupă de viitorul ei în plan muzical. Reprezentanţii casei de discuri urmează să aibă o întâlnire atât cu avocatul Alexandrei, cât şi cu cel al lui Marcel Prodan. Scopul este acela de a se ajunge la o înţelegere, astfel încât artista să poată cânta în continuare hiturile care i-au adus celebritatea nu doar în România, ci şi peste graniţe. În perioada în care lucrurile mergeau bine între ei, Alexandra a cedat impresarilor săi drepturile de autor asupra pieselor la realizarea cărora a contribuit sau pe care le-a interpretat. Marcel Prodan avea, însă, un plan bine pus la punct să o înlocuiască pe solista care a cunoscut succesul internaţional. În locul ei ar fi ales o ucraineancă blondă, Kaiia, pe numele ei adevărat Alina Şleahtiţkaia.